Казахстан наращивает экспорт в Узбекистан

6 сентября 2017, 17:20 Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Кабар/. По итогам 7 месяцев экспортные поставки Казахстана в соседний Узбекистан достигли 662 млн. долларов США, сообщило агентство "Казинформ" со ссылкой на energyprom.kz

Активная инвестиционная политика в Центральной Азии вернула в РК инвесторов из Узбекистана: валовый приток прямых инвестиций составил 4,4 млн. долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде годом ранее узбекские инвесторы вывели из экономики Казахстана 2,3 млн. долларов. В торговых отношениях с Узбекистаном Казахстан придерживается активной экспортной позиции: экспорт прирос в стоимостном выражении сразу на 39%, импорт - на 27%.

По итогам 7 месяцев экспортные поставки РК в соседний Узбекистан достигли 662 млн. долларов США - это сразу на 38,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В натуральном выражении (в тоннах) объем экспорта вырос на 7,7%, до 2,66 млн. тонн. 7 из 10 топовых экспортных позиций - промышленная продукция, в частности - продукты нефтедобычи и ГМК. Так, в секторе газа и нефти лидируют газообразные углеводороды (90,1 млн. долларов), кроме того значительный прирост отмечен для нефти и нефтепродуктов (34,2 млн. долларов, прирост сразу в 5,5 раза).

В сегменте горнометаллургической продукции основные экспортные позиции - полуфабрикаты из железа и стали (79,3 млн. долларов, прирост в 2,4 раза), прокат из железа и стали без покрытия (20,6 млн. долларов, рост в 2,5 раза), и с покрытием (15,8 млн. доллпров, рост в 1,5 раза). ГМК форсирует экспортное направление и в целом по миру. Так, по данным "Казахстанского института развития индустрии" при МИР РК, экспорт продукции в секторе за январь-май 2017 показывал годовой прирост в 1,5 раза, при общем росте экспорта на 37,6%. Еще три позиции из ТОП-10 экспортной корзины - товары АПК. Однако в этой сфере по двум ключевым позициям отмечен спад экспортной активности: пшеница и меслин (102,4 млн долл, -0,4% за год) и мука (56,1 млн долл, -25,4% за год). В приросте - семена подсолнечника (25,4 млн долл, +40,6%). Импорт вырос в денежном выражении (+26,5%, до 393,3 млн долл), но сократился - в натуральном (-25%, до 656,7 тыс. тонн).

Из Узбекистана РК завозит в основном сельскохозяйственную продукцию: свежие фрукты (71,9 млн долл, -11,5% за год), томаты (25,4 млн долл, +29,7%), виноград (17,1 млн долл, -24,6%), сухофрукты (15,1 млн долл, +54,2%), овощи (11,9 млн долл, +7,6%). Также среди ключевых импортных позиций - газообразные углеводороды (56,7 млн долл, +36,4%), полиэтилены (28,1 млн долл, годовой рост в 5,3 раза), азотные удобрения (13,2 млн долл, +17,3%), цинк (11,9 млн долл), и, конечно, продукция узбекского автопрома (10,6 млн долл). В многолетней динамике в кризисный период следовал двухлетний спад импортно-экспортной активности. Причем экспорт РК в Узбекистан сократился только в денежном выражении (-13,1% за год в 2015, -1,8% - в 2016), но в натуральном увеличивался (+7% за год в 2015, +7,9% - в 2016). Импорт же сократился по итогам прошлого года как в деньгах (-19%), так и в тоннах (-56,5%).

Год назад на встрече президентов Н. Назарбаева и Ш. Мирзиёева было решено нарастить ежегодный товарооборот до 5 млрд. долларов к 2020 году. Также было подписано соглашение, призванное усовершенствовать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничестве между Узбекистаном и Казахстаном. Документом запланировано создание сети совместных торговых домов по ключевым направлениям: взаимная продажа нефти и нефтепродуктов, а также электротехнической, машиностроительной, автомобильной, фармацевтической и агропромышленной продукции. Налаживается сотрудничество между НУХ "Байтерек и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Кроме того, планируется запуск крупноузловой сборки легковых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники, выпускаемых казахстанскими и узбекскими предприятиями "Азиа-Авто", KazKioti, "СамАвто" и GM Uzbekistan. Результативность двухстороннего казахстанско-узбекского партнерства подтверждают показатели текущего года: значительный прирост как в экспортном, так и в импортном направлениях.

В рамках реализации прошлогоднего соглашения между РК и РУ, в июле 2017 состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Узбекистане Ерика Утембаева с председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхамом Икрамовым. Руководитель ТПП РУ рассказал о создании экспертных советов в области транспорта, промышленности, переработки сельхозпродукции, текстиля, информационно-коммуникационных технологий и фармацевтики для оценки экспортного потенциала отраслей и общественной экспертизы законодательства.

На встрече также предложили запустить ряд совместных пилотных проектов по производственной кооперации предприятий двух стран, в том числе посредством организации кластерных производств. В качестве приоритетных направлений выбраны текстильная промышленность, химическая отрасль, агрохимия, а также производство стройматериалов. Развитие двухсторонних отношений положительно сказалось на инвестиционной активности с обеих сторон. Так, валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от инвесторов из Узбекистана составил в I квартале 2017 года 4,4 млн. долларов.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2016 года узбекские инвесторы, напротив, изъяли ранее инвестированный капитал из инвестоборота (минус 2,3 млн. долларов). В то же время, уже по итогам 2016 года валовый приток вложений вновь вернулся к плюсовым значениям: 5 млн долларов. Для сравнения, по итогам 2015 года дезинвестирование достигало -0,8 млн долларов. Валовый отток прямых инвестиций от казахстанских прямых инвесторов в Узбекистан также показывает положительную динамику: 1,4 млн долларов, против 1,1 млн долларов в аналогичном периоде годом ранее.