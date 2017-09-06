О чем говорили президенты Казахстана и Польши тет-а-тет

6 сентября 2017, 17:27 Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Кабар/. Нурсултан Назарбаев предложил Президенту Польши остаться на более продолжительный срок в Казахстане, сообщает агентство "Казинформ".

"Мы придаём большое значение развитию всех видов туризма: от делового до экологического и духовного. Принята соответствующая концепция развития туристской отрасли. Я думаю, что Казахстан в этом плане неизвестная страна. Здесь такие красоты, которые в мире никто не видел. Я господина Президента (Анджея Дуду - прим. авт.) просил на подольше приехать, посмотреть, самому поездить", - сказал Президент Казахстана, выступая в ходе казахстанско-польского бизнес-форума в Астане.

Глава государства отметил, что на территории Казахстана от Каспийского моря до границы с Китаем и с юга на север имеются все природные зоны: горы, предгорья, степи (совсем неплодородные и пшеничные), леса. Нурсултан Назарбаев также поделился тем, о чем говорили президенты во время встречи тет-а-тет в Акорде. "Мы обсудили все вопросы, касающиеся наших двухсторонних отношений, региональной и международной политики, будущее нашего экономического сотрудничества", - добавил Президент Казахстана.

Напомним, что Президент Польши Анджей Дуда находится в Казахстане с государственным визитом.