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Кыргызстанцы завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ по тогуз-коргоолу в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446387-ru.html

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Отлынивающими от уроков займется милиция Кыргызстана

6 сентября 2017, 17:37       Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Айжамал Дуйшоева – Кабар/. Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате мира по тогуз-коргоолу в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Сегодня завершился турнир в дисциплине "стандарт". Сыграно семь туров по швейцарской системе.
Среди женщин, набрав семь очков, лучшей стала Асель Далиева (Казахстан). По 5,5 очка завоевали Жаныл Сагынбековой (Кыргызстан) и Акерке Кенжебековой (Казахстан). Однако по дополнительным показателям кыргызстанка оказалась лучше и получила "серебро".
Среди мужчин победу одержал Хакимжан Елеусинов (Казахстан), вторым стал Сайлан Матылов (Казахстан). Третье место занял кыргызстанец Белек Мамбеталиев.
В Чемпионате мира принимают участие представители 25 стран.
Тогуз коргоол - кыргызская и казахская народная логическая настольная игра на доске, в которой 18 игровых и две накопительные лунки. Игра принадлежит к семейству манкала.

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