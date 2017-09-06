Кыргызстанцы завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ по тогуз-коргоолу в Астане

6 сентября 2017, 17:37 Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Айжамал Дуйшоева – Кабар/. Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате мира по тогуз-коргоолу в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Сегодня завершился турнир в дисциплине "стандарт". Сыграно семь туров по швейцарской системе.

Среди женщин, набрав семь очков, лучшей стала Асель Далиева (Казахстан). По 5,5 очка завоевали Жаныл Сагынбековой (Кыргызстан) и Акерке Кенжебековой (Казахстан). Однако по дополнительным показателям кыргызстанка оказалась лучше и получила "серебро".

Среди мужчин победу одержал Хакимжан Елеусинов (Казахстан), вторым стал Сайлан Матылов (Казахстан). Третье место занял кыргызстанец Белек Мамбеталиев.

В Чемпионате мира принимают участие представители 25 стран.

Тогуз коргоол - кыргызская и казахская народная логическая настольная игра на доске, в которой 18 игровых и две накопительные лунки. Игра принадлежит к семейству манкала.