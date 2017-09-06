В России сирота, специально севший в тюрьму, чтобы не бомжевать, отсудил у мэрии квартиру

6 сентября 2017, 17:48 Комментарии

Бишкек, 6.09.17 /Кабар/. В российском городе Магнитогорске 23-летний Сергей Антипин, специально севший в тюрьму, чтобы не бомжевать, отсудил у мэрии квартиру, сообщает телеканал "1обл-ТВ".

Антипин три года назад оказался в колонии из-за ограбления магазина. Он пошел на это, устав жить на улице, сообщает телеканал. О своем поступке он сам сообщил в полицию, дождался приезда и сдался.

По информации телеканала, что 2 сентября состоялся суд по его иску. Антипин доказывал право на собственное жилье. Ему удалось выиграть суд, теперь администрация выделит ему положенные квадратные метры, а на время, пока будет идти подбор квартиры, сироту поселят в общежитии.

"Как только обо мне и о моей проблеме узнали, дело сдвинулось с мертвой точки. И место в общежитии нашлось, и суд я у чиновников выиграл. Буду готовиться к выходу на волю. Я рад, что все так получилось. Выйду на свободу, буду помогать таким же, как я, сиротам и беспризорникам", — сказал после суда Сергей Антипин.

Теперь в колонии начали готовить документы для условно-досрочного освобождения Антипина. Раньше выйти на свободу ему мешало отсутствие жилья.