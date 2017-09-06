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В России сирота, специально севший в тюрьму, чтобы не бомжевать, отсудил у мэрии квартиру

Источник:
http://kabar.kg/news/v-rossii-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446386-ru.html

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6 сентября 2017, 17:48       Комментарии

Бишкек, 6.09.17 /Кабар/. В российском городе Магнитогорске 23-летний Сергей Антипин, специально севший в тюрьму, чтобы не бомжевать, отсудил у мэрии квартиру, сообщает телеканал "1обл-ТВ".
Антипин три года назад оказался в колонии из-за ограбления магазина. Он пошел на это, устав жить на улице, сообщает телеканал. О своем поступке он сам сообщил в полицию, дождался приезда и сдался.
По информации телеканала, что 2 сентября состоялся суд по его иску. Антипин доказывал право на собственное жилье. Ему удалось выиграть суд, теперь администрация выделит ему положенные квадратные метры, а на время, пока будет идти подбор квартиры, сироту поселят в общежитии.
"Как только обо мне и о моей проблеме узнали, дело сдвинулось с мертвой точки. И место в общежитии нашлось, и суд я у чиновников выиграл. Буду готовиться к выходу на волю. Я рад, что все так получилось. Выйду на свободу, буду помогать таким же, как я, сиротам и беспризорникам", — сказал после суда Сергей Антипин.
Теперь в колонии начали готовить документы для условно-досрочного освобождения Антипина. Раньше выйти на свободу ему мешало отсутствие жилья.

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