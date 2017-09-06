Милиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движения

6 сентября 2017, 17:59 Комментарии

Бишкек, 6.09.17. /Кабар/. Сотрудники патрульной милиции проводят со школьниками встречи и рассказывают о важности соблюдения правил дорожного движения. Встречи проводится для снижения количества ДТП с участием детей.

Сегодня в средней школе № 2 в селе Аламедин Чуйской области уже прошел урок с учениками начальных классов на тему: "Правила дорожные всем ребятам знать положено". В игровой дискуссии дети изучали, как выглядят дорожные знаки и правила дорожного движения.

Патрульная милиция призывает водителей соблюдать правила, а родителей и учителей – составить безопасный маршрут "Дом-Школа-Дом". В милиции напомнили, что маршрут должен быть безопасным, а не коротким.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.