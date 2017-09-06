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Милиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движения

Источник:
http://kabar.kg/news/militcion...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446385-ru.html

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Сапар Исаков без предупреждения посетил школы и поговорил с милиционерами

6 сентября 2017, 17:59       Комментарии

Бишкек, 6.09.17. /Кабар/. Сотрудники патрульной милиции проводят со школьниками встречи и рассказывают о важности соблюдения правил дорожного движения. Встречи проводится для снижения количества ДТП с участием детей.
Сегодня в средней школе № 2 в селе Аламедин Чуйской области уже прошел урок с учениками начальных классов на тему: "Правила дорожные всем ребятам знать положено". В игровой дискуссии дети изучали, как выглядят дорожные знаки и правила дорожного движения.
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