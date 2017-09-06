В Бишкеке на улице Васильева демонтировано металлическое ограждение, загородившее проезд

6 сентября 2017, 15:26 Комментарии

В Бишкеке на улице Васильева у дома №248 демонтировано металлическое ограждение, загородившее проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. По информации Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек, местные жители направили сообщение о принятии мер в отношении жителей дома №248 по улице Васильева, которые незаконно загородили проезд к дому путем установления металлического ограждения на территории общего пользования.

Ограждение было установлено без соответствующих разрешительных документов.

Со стороны городской службы жителям дома №248 выдано уведомление на предоставление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на занимаемый земельный участок. Однако выданное уведомление было проигнорировано.

По данным МП "Бишкекглавархитектура", также установлено, что на ограждение вышеуказанной территории разрешительных документов нет.

В связи с этим Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно с МП "Тазалык" произвели демонтаж вышеуказанного металлического ограждения площадью около 200 квадратных метров, с приведением территории общего пользования в первоначальное состояние и открытием прохода к многоквартирному жилому дому №248 по ул. Васильева.