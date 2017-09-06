Доллар США: 68.4791 (-0.1209) 
Евро: 81.3874 (-0.3804) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +32°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Судья по делу Саляновой отказал в своем отводе и отводе прокурорамСудья по делу Саляновой отказал в своем отводе и отводе прокурорамЗавершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КыргызстанЗавершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан

В Бишкеке на улице Васильева демонтировано металлическое ограждение, загородившее проезд

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446372-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке сотрудники ПМ прятались и убегали от активистов с видеокамерой

По жалобам бишкекчан демонтировано металлическое ограждение, загородившее проезд – мэрия

Минтранс определил график проезда транспорта и прогона скота через тоннель на перевале Төө-Ашуу (график)

Позорятся, а не работают, — активисты об убежавших патрульных в Бишкеке

Центр Бишкека остался без воды

6 сентября 2017, 15:26       Комментарии

В Бишкеке на улице Васильева у дома №248 демонтировано металлическое ограждение, загородившее проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. По информации Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек, местные жители направили сообщение о принятии мер в отношении жителей дома №248 по улице Васильева, которые незаконно загородили проезд к дому путем установления металлического ограждения на территории общего пользования.
Ограждение было установлено без соответствующих разрешительных документов.
Со стороны городской службы жителям дома №248 выдано уведомление на предоставление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на занимаемый земельный участок. Однако выданное уведомление было проигнорировано.
По данным МП "Бишкекглавархитектура", также установлено, что на ограждение вышеуказанной территории разрешительных документов нет.
В связи с этим Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно с МП "Тазалык" произвели демонтаж вышеуказанного металлического ограждения площадью около 200 квадратных метров, с приведением территории общего пользования в первоначальное состояние и открытием прохода к многоквартирному жилому дому №248 по ул. Васильева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум