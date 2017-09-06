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В Бишкеке сотрудники ПМ прятались и убегали от активистов с видеокамерой

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365888_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446371-ru.html

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6 сентября 2017, 15:35       Комментарии

На просторах интернета появился интересный видеоролик, на котором зафиксирована необычная погоня. За патрульной милицией гонялись активисты. Поводом для этого преследования стали неправомерные, по мнению авторов ролика, действия сотрудников ПМ.
Сюжет забавной картины, где милиционеры сначала убегают от объектива видеокамеры, а потом и вовсе пытаются скрыться во дворах, был снят ночью 4 сентября. Причиной, по которой сотрудник ПМ остановил автомашину, а затем убежал, стало то, что он узнал в салоне члена съемочной группы Safari.
После чего последовало незамедлительное бегство. Парни с камерой вышли зафиксировать нарушение со стороны ПМ, у служебной машины не были включены маячки. Однако в тот момент, когда оператор готов был снять на видео, спецсигналы заработали. Активисты попросили сотрудников милиции составить на самих себя протокол, но не получили внятного ответа.
Но самое интересное началось позднее. Как видно на видео, один из блюстителей порядка, вероятно, высматривал, не следят ли за ними активисты. Увидев машину съемочной группы, сотрудник ПМ стал убегать к своему авто.

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