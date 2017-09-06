Прокуратура расковыряла асфальт и выявила хищение бюджетных средств

6 сентября 2017, 15:53 Комментарии

Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) №37 департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР на предмет рационального использования бюджетных средств и исполнения антикоррупционного законодательства.

Установлено, что согласно титульному листу ДЭУ-37, на 2016 год было заложено устройство асфальтобетонного покрытия длиной 1,3 км на автодороге Кызыл-Кыя – Бешбуркан с планом ремонта на сумму 5 млн 600 тыс. сомов. При этом согласно акту выполненных работ, на объем 7 650 кв. метров была осуществлена перевозка и укладка асфальтобетонной смеси в количестве 1 215 тонн. Тогда как согласно норме расхода фактическая укладка на данном участке автодороги должна была составить 1 115 тонн. В результате чего ответственными лицами учреждения незаконно сверх нормы было списано 100 тонн асфальтобетонной смеси на общую сумму 203 739 сомов.

Также следует отметить, что в соответствии с проектом и актом выполненных работ толщина асфальтобетонного покрытия автодороги Кызыл-Кыя – Бешбуркан должна была составить 6 см. Однако согласно протоколу испытаний Южного регионального управления Республиканского центра сертификации, в строительстве фактически она составила 4,8 см. В результате чего государству причинен ущерб на сумму 637 870 сомов.

Кроме этого, должностные и ответственные лица ДЭУ-37 незаконно присвоили денежные средства, направленные на устройство 1 км асфальтобетонного покрытия автодороги Ноокат – Калинин. Разница недостачи толщины слоя асфальтобетонного покрытия на данном участке составила 0,5 см, тем самым государству причинен ущерб на сумму 241 299 сомов.

Таким образом, в результате вышеуказанных незаконных действий должностных и ответственных лиц ДЭУ-37 при устройстве асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Кызыл-Кыя – Бешбуркан и Ноокат – Калинин государству причинен ущерб на общую сумму 1 млн 82 тыс. 908 сомов.

По данным фактам Кыргызской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением") и 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") УК КР.

Расследование данного уголовного дела поручено Управлению ГСБЭП по г. Ош и Ошской области.