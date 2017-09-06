Депутат напомнил министру здравоохранения о частных клиниках на базаре

6 сентября 2017, 15:59 Комментарии

Депутат фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева напомнила министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву о частных клиниках на базарах.

Сегодня, 6 сентября, на заседании Жогорку Кенеша она отметила, что такие частные медцентры должны быть под контролем министерства.

"На базарах массово людей лечат недавние выпускники, открыв кабинет. Я уже год поднимаю этот вопрос, какие меры были предприняты?" - спросила она у министра.

На что главный медик страны отметил, что министерство ведет активную работу в этой области, однако нет поддержки общества. "Ни один гражданин не обращался письменно", - ответил он.

Депутат поинтересовалась, не мешает ли проводить работу закон о поддержке предпринимателей.

Батыралиев отметил, что уже предложено Министерству экономики внести изменение в закон о защите предпринимателей. И нужны изменения в той части, где говорится о проверке медицинских учреждений. "Две недели назад мы ездили на рынки с проверкой, однако частные медцентры даже не пустили нас и парировали тем, что у нас нет разрешения на проверку", - добавил он.