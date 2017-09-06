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Nissan случайно разместил в Твиттере ссылку на сайт американца Ниссана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365898_ni...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446368-ru.html

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6 сентября 2017, 16:00       Комментарии

Британское подразделение японского автопроизводителя Nissan 5 сентября анонсировало в своем Твиттере выход нового электрокара и поместило в твит (позже запись была удалена) ссылку на сайт nissan.com/nissan.
Но все не так просто: эта ссылка ведет не на сайт компании, а на страницу с перечеркнутым логотипом Nissan, передает Медуза.
Сайт принадлежит жителю США Узи Ниссану, который с 1994 года судился с Nissan из-за домена. На своем сайте Ниссан описывает судебные разбирательства между автопроизводителем и своей компанией Nissan Computer.
Узи Ниссан основал компанию в 1991 году. В 1994 году он зарегистрировал доменное имя nissan.com. Спустя год японская компания решила сделать сайт и обнаружила, что домен занят. В 1999 году автопроизводитель подал иск, в котором просил взыскать с Ниссана 10 миллионов долларов. Nissan обвинил Ниссана в киберсквоттинге - американец размещал на своем сайте рекламные баннеры и получал прибыль.
Судебное разбирательство завершилось в 2007 году в пользу Узи Ниссана. Ему пришлось доказать, что его сайт никак не связан с автомобилями. Суд оставил домен за ним.

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