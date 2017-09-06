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Атамбаев проводил Мирзиёева до трапа самолета

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365899_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446367-ru.html

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6 сентября 2017, 16:03       Комментарии

Сегодня, 6 сентября, завершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику.
Алмазбек Атамбаев в международном аэропорту "Манас" проводил своего коллегу на родину. На церемонии присутствовали члены официальных делегаций двух стран.
В рамках госвизита главы государств провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах, где произошел обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, был обсужден весь спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.
Также был подписан ряд двусторонних документов, в том числе Договор о кыргызско-узбекской государственной границе.
По завершении переговоров главы государств также выступили с заявлениями для прессы.

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