Атамбаев проводил Мирзиёева до трапа самолета

6 сентября 2017, 16:03 Комментарии

Сегодня, 6 сентября, завершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику.

Алмазбек Атамбаев в международном аэропорту "Манас" проводил своего коллегу на родину. На церемонии присутствовали члены официальных делегаций двух стран.

В рамках госвизита главы государств провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах, где произошел обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, был обсужден весь спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.

Также был подписан ряд двусторонних документов, в том числе Договор о кыргызско-узбекской государственной границе.

По завершении переговоров главы государств также выступили с заявлениями для прессы.