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Турсунбек Акун подал в суд на ЦИК из-за недействительных подписных листов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365895_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446366-ru.html

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6 сентября 2017, 16:08       Комментарии

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун, баллотировавшийся в президенты, подал иск в суд на Центризбирком. Он не согласен с решением ЦИК о признании его подписных листов недействительными. Об этом "ВБ" рассказал сам претендент.
Сегодня, 6 сентября, он подал иск в межрайонный суд и оформил все необходимые документы.
По его словам, 25 июля он предоставил рабочей группе ЦИК 40 папок с 36 тыс. подписями. Отметим, рабочая группа методом жеребьевки отбирает на проверку 20% подписных листов из общего количества, и выявленные среди них нарушения умножает на пять. Таким образом, из 36 тыс. подписей ЦИК признала недействительными около 20 тыс. подписных листов.
Однако, отмечает правозащитник, такая ситуация сложилась из-за предвзятого отношения и некомпетентности некоторых членов ЦИК. Он считает, что таким образом его просто не хотят допустить к выборам.
На сегодняшний день официально к участию в выборах допущены 13 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Улугбек Кочкоров, Арстанбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Камчыбек Ташиев.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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