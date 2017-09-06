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Для чабанов составлен график движения по тоннелю на перевале Тоо-Ашуу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365906_dl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446365-ru.html

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ДТП на проспекте Чуй парализовало движение и образовало огромную пробку

6 сентября 2017, 16:59       Комментарии

Государственная дирекция автомобильной дороги Бишкек - Ош при Минтрансдоре КР совместно с главами Жайылского и Панфиловского районов Чуйской области составили график прогона скота через тоннель имени К. Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу.
График прогона скота через тоннель начался с 5 сентября, а завершится 30 сентября:
<li>с 01.00 до 02.30 - прогон скота через тоннель имени К. Кольбаева;</li><li>с 02.30 до 5.00 - проезд транспортных средств через тоннель; </li><li>с 5.00 до 6.30 - прогон скота; </li><li>с 6.30 до 11.00 - проезд транспортных средств; </li><li>с 11.00 до 13.00 - прогон скота;</li><li>с 13.00 до 01.00 - проезд транспортных средств.</li>
Во время прогона скота через тоннель все автотранспортные средства будут остановлены с двух сторон. Машины будут регулироваться сотрудниками тоннельной службы, сообщили в Минтрансдоре.

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