Мамытов: Конфликтный потенциал на кыргызско-узбекской границе в разы снижен

6 сентября 2017, 17:25 Комментарии

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне в Бишкек подписали договор о согласовании 85% границ. Это исторический момент и в разы снизил конфликтный потенциал на кыргызско-узбекской границе. Об этом сегодня заявил эксперт Токон Мамытов.

Он рассказал, как ведутся переговоры по делимитации и демаркации между государствами. По его словам, этот переговорный процесс делится на три этапа. Первый этап - комиссии определяют юридические документы и карты, на основе которых они и будут определять перечень документов. Затем определяют принципы работы. Потом третий шаг – определяются две точки границ, начальная и конечная. Начальная – стык границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, конечная – стык границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Между этими двумя точками расстояние получается порядка 1 тыс. 375 км границ КР и РУз. Далее, после того как определяются начальная и конечная точки границ, комиссия приступает ко второму этапу переговорного процесса.

"Там уже начинают работать параллельно и правительственная комиссия, и экспертные группы. Также создается группа, которая выезжает на места и проводит полевые работы. То, что главы государств подписали договор о согласовании границ, говорит, о том, что все эти этапы пройдены. 85% границ уже описали и осталось около 200 км границ еще согласовать. Это будет уже завершающий этап", - сказал Мамытов.

По его словам, переговорный процесс был начат в 2000 году. И только спустя 17 лет удалось договориться и согласовать госграницы. Конечно, первые 2 года несли организационный характер. Но 15 лет не могли согласовать госграницы, потому что главы двух стран не проявляли политическую волю. Два президента Кыргызстана и первый президент Узбекистана не могли встретиться, обсудить и принять политическое решение столько лет. И вот только нынешние главы государств -

Атамбаев и Мирзиеев встретились, обсудили и приняли политическое решение о согласовании госграниц в декабре 2016 года в Самарканде.

"Это событие историческое. Столько лет эксперты работали и наконец-то был подписан договор", - сказал эксперт.

Мамытов подчеркнул, что после подписания этого соглашения конфликтный потенциал на границе значительно снижен.

Он считает, что было бы хорошо, если в ходе ответного визита Атамбаева в Ташкент, который состоится в октябре, был подписан окончательный договор по всей линии границ. "Сейчас, конечно, нельзя гадать и прогнозировать, но я уверен, что правительственная комиссия будет работать в этом направлении", - поделился Мамытов.

Экс-вице-премьер по силовому блоку Мамытов уверен, что согласование госграниц позитивно отразится на отношениях Кыргызстана и Узбекистана. В первую очередь, по его словам, это укрепит их безопасность, установит порядок на границе, будет соблюдаться режим в приграничных зонах и, конечно же, КПП будут эффективно работать и дадут людям свободно переходить границу, ходить в гости. Также это будет способствовать увеличению торгово-экономического сотрудничества.

Отметим, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.