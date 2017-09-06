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Кыргызстанцы взяли две медали на чемпионате мира по тогуз коргоолу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365902_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446363-ru.html

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Кыргызстанцы завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ по тогуз-коргоолу в Астане

6 сентября 2017, 17:28       Комментарии

Определены первые призеры чемпионата мира по тогуз коргоолу. Состязания проходят в Астане (Казахстан).
Как сообщает Дирекция национальных видов спорта, первыми вступили в борьбу игроки, которые боролись за медали в дисциплине "стандарт".
В состязаниях среди женщин кыргызстанка Жаныл Сагынбекова завоевала серебряную медаль, набрав 5,5 очка из 7 возможных. Остальные две медали у казахстанок, в частности, чемпионкой стала Асель Далиева со 100% результатом, набрав 7 очков, бронзу завоевала Акерке Кенжебекова (5,5 очка).
Серебряная медаль позволила Сагынбековой выполнить норматив мастера спорта международного класса.
В состязаниях у мужчин первые два места завоевали казахстанцы - Хакимжан Елеусинов (7 очков) и Сайлан Матылов (6 очков). Бронзовым призером стал кыргызстанец Белек Мамбеталиев с 5-ю очками.
В рамках чемпионата будут разыгрываться семь комплектов медалей среди женщин и мужчин: в блице, коммерческом блице, а также рапиде и стандарте.

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