Кыргызстанцы взяли две медали на чемпионате мира по тогуз коргоолу

6 сентября 2017, 17:28 Комментарии

Определены первые призеры чемпионата мира по тогуз коргоолу. Состязания проходят в Астане (Казахстан).

Как сообщает Дирекция национальных видов спорта, первыми вступили в борьбу игроки, которые боролись за медали в дисциплине "стандарт".

В состязаниях среди женщин кыргызстанка Жаныл Сагынбекова завоевала серебряную медаль, набрав 5,5 очка из 7 возможных. Остальные две медали у казахстанок, в частности, чемпионкой стала Асель Далиева со 100% результатом, набрав 7 очков, бронзу завоевала Акерке Кенжебекова (5,5 очка).

Серебряная медаль позволила Сагынбековой выполнить норматив мастера спорта международного класса.

В состязаниях у мужчин первые два места завоевали казахстанцы - Хакимжан Елеусинов (7 очков) и Сайлан Матылов (6 очков). Бронзовым призером стал кыргызстанец Белек Мамбеталиев с 5-ю очками.

В рамках чемпионата будут разыгрываться семь комплектов медалей среди женщин и мужчин: в блице, коммерческом блице, а также рапиде и стандарте.