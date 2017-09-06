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Сегодня: визит больших надежд, пробка на Алмаатинке, переплыли Иссык-Куль

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365905_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446362-ru.html

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ДТП на проспекте Чуй парализовало движение и образовало огромную пробку

Большая пробка образовалась в Бишкеке из-за ДТП — фото очевидца

6 сентября 2017, 17:30       Комментарии

Визит больших надежд. Переговоры президентов Кыргызстана и Узбекистана дали толчок к переформатированию отношений между нашими странами во всех сферах. Низкие объемы взаимной торговли, отсутствие возможностей для совместного развития промышленности, разногласия по использованию водных ресурсов в ЦА и развитию энергетики, и наконец, приграничные конфликты - проблемы, которые копились годами и даже десятилетиями, главы государств договорились урегулировать в короткие сроки. Государственный визит в Кыргызстан президента Узбекистана Мирзиёева открыл новую страницу в отношениях между Бишкеком и Ташкентом.
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Авария и многокилометровая пробка. Сегодня утром на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки (бывшая Алма-Атинская) легковой "Мерседес" протаранил грузовик "Хово". Столкнувшиеся машины практически полностью блокировали проезд на одном из самых оживленных перекрестков Бишкека. По словам очевидцев, перед тем как врезаться в крупногабаритный транспорт, "Мерседес", двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, зацепил БМВ и "Хонду".
Так как толерантность участников дорожного движения не знает границ, водители, стремившиеся поскорее объехать место аварии, уперлись друг в друга, образовав очень большой бараний затор. Пробка начала разрастаться, и как результат очень быстро на проспекте Чуй по направлению от микрорайона Аламедин к центру и на улице Курманжан Датки от Алемединского рынка в южном направлении образовались многокилометровые пробки. Разблокировать проезд и нормализовать движение не удавалась очень долго, сотни автолюбителей провели в этой пробке более часа.
Уступи дорогу. Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут закрывать для проезда транспорта, чтобы перегнать скот. Такие меры предприняты Министерством транспорта и дорог, чтобы чабаны могли спустить живность с высокогорных пастбищ перед наступлением холодов. Водителям, чтобы не встретить на пути баранов и буренок, теперь нужно сверяться с графиком прогона скота по тоннелю.
Ограничения на движение транспортных средств будут действовать до 30 сентября. Перегон живности будет осуществляться по три раза в сутки – ночью с 01.00 до 02.30, днем - с 5.00 до 6.30 и днем - с 11.00 до 13.00. "Во время прогона скота через тоннель все автотранспортные средства будут остановлены с двух сторон. Движение будет регулироваться сотрудниками тоннельной службы", - говорится в сообщении Минтранса.
От Чолпон-Аты до Тамчы вплавь. Группа дайверов совершила заплыв длиной в 65 километров с одного берега Иссык-Куля до другого. Целью этой акции, инициированной международной молодежной общественной организацией "Содружество", стало привлечение внимания кыргызстанцев к спорту и, в частности, к плаванию.
Отметим, это был не марафон, а, скорее, эстафета. Всего в заплыве принимали участие 7 профессиональных спортсменов, как только один из них уставал, его поднимали на борт прогулочного катера, откуда стартовал новый отдохнувший пловец. Таким образом, сменяя друг друга по нескольку раз, дайверы пересекли Иссык-Куль в самом широком месте.
Погода без особенных сюрпризов. Сегодня ночью в столице возможны кратковременные дожди с грозами, однако до конца недели все равно будет жарко. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. До субботы включительно в Бишкеке температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до +30 градусов, а по ночам столбики термометров будут колебаться от +15 до +17.
Грядущей ночью кратковременные дожди с грозами пройдут практически по всей территории республики, в высокогорье Нарынской области возможен даже снег. Однако уже завтра так называемое бабье лето вернется в Кыргызстан. Ощутимое похолодание ожидается в стране не ранее третьей декады сентября.

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