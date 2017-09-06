Сегодня: визит больших надежд, пробка на Алмаатинке, переплыли Иссык-Куль

6 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Визит больших надежд. Переговоры президентов Кыргызстана и Узбекистана дали толчок к переформатированию отношений между нашими странами во всех сферах. Низкие объемы взаимной торговли, отсутствие возможностей для совместного развития промышленности, разногласия по использованию водных ресурсов в ЦА и развитию энергетики, и наконец, приграничные конфликты - проблемы, которые копились годами и даже десятилетиями, главы государств договорились урегулировать в короткие сроки. Государственный визит в Кыргызстан президента Узбекистана Мирзиёева открыл новую страницу в отношениях между Бишкеком и Ташкентом.

После плодотворных переговоров, наметив далеко идущие планы и совместные проекты, подписав соглашение о границе и совместную декларацию, Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев признались, что "этот день они приближали, как могли". При этом главы государств не скупились на взаимные комплименты. Недвусмысленно глава Узбекистана высказался и по поводу предстоящего избрания нового президента Кыргызстана. Мирзиёев подчеркнул, что хотел бы, чтобы выборы прошли успешно, а граждане проголосовали за преемственность, мир и стабильность.

Мы не виновны. Атамекеновцы которые стали фигурантами нескольких уголовных дел, продолжают эпатировать публику достаточно странными заявлениями. Так, например, Болот Шер на процессе по разграблению особняков и имущества, принадлежавших Бакиевым, заявил что мародерство придумали для того, чтобы уничтожить партию "Ата-Мекен". Следуя этой логике, коррупцию тоже изобрели только для того, чтобы посадить Омурбека Текебаева. И миллион долларов его насильно заставили прикарманить.

Вяло движется и дело бывшего генпрокурора Саляновой. Применяется хорошо знакомая всем тактика затягивания процесса, и всякий раз на то находится уважительная причина. То у подсудимой, то у ее адвоката поочередно болеют дети. Тут уж нечего не поделаешь, приходится проявлять снисходительность, но всему есть предел. Когда суд решил больше не откладывать процесс и предоставить Саляновой дежурного государственного адвоката, все проблемы с невозможностью явки юриста чудесным образом утряслись.

Авария и многокилометровая пробка. Сегодня утром на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки (бывшая Алма-Атинская) легковой "Мерседес" протаранил грузовик "Хово". Столкнувшиеся машины практически полностью блокировали проезд на одном из самых оживленных перекрестков Бишкека. По словам очевидцев, перед тем как врезаться в крупногабаритный транспорт, "Мерседес", двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, зацепил БМВ и "Хонду".

Так как толерантность участников дорожного движения не знает границ, водители, стремившиеся поскорее объехать место аварии, уперлись друг в друга, образовав очень большой бараний затор. Пробка начала разрастаться, и как результат очень быстро на проспекте Чуй по направлению от микрорайона Аламедин к центру и на улице Курманжан Датки от Алемединского рынка в южном направлении образовались многокилометровые пробки. Разблокировать проезд и нормализовать движение не удавалась очень долго, сотни автолюбителей провели в этой пробке более часа.

Уступи дорогу. Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут закрывать для проезда транспорта, чтобы перегнать скот. Такие меры предприняты Министерством транспорта и дорог, чтобы чабаны могли спустить живность с высокогорных пастбищ перед наступлением холодов. Водителям, чтобы не встретить на пути баранов и буренок, теперь нужно сверяться с графиком прогона скота по тоннелю.

Ограничения на движение транспортных средств будут действовать до 30 сентября. Перегон живности будет осуществляться по три раза в сутки – ночью с 01.00 до 02.30, днем - с 5.00 до 6.30 и днем - с 11.00 до 13.00. "Во время прогона скота через тоннель все автотранспортные средства будут остановлены с двух сторон. Движение будет регулироваться сотрудниками тоннельной службы", - говорится в сообщении Минтранса.

От Чолпон-Аты до Тамчы вплавь. Группа дайверов совершила заплыв длиной в 65 километров с одного берега Иссык-Куля до другого. Целью этой акции, инициированной международной молодежной общественной организацией "Содружество", стало привлечение внимания кыргызстанцев к спорту и, в частности, к плаванию.

Отметим, это был не марафон, а, скорее, эстафета. Всего в заплыве принимали участие 7 профессиональных спортсменов, как только один из них уставал, его поднимали на борт прогулочного катера, откуда стартовал новый отдохнувший пловец. Таким образом, сменяя друг друга по нескольку раз, дайверы пересекли Иссык-Куль в самом широком месте.

Погода без особенных сюрпризов. Сегодня ночью в столице возможны кратковременные дожди с грозами, однако до конца недели все равно будет жарко. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. До субботы включительно в Бишкеке температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до +30 градусов, а по ночам столбики термометров будут колебаться от +15 до +17.

Грядущей ночью кратковременные дожди с грозами пройдут практически по всей территории республики, в высокогорье Нарынской области возможен даже снег. Однако уже завтра так называемое бабье лето вернется в Кыргызстан. Ощутимое похолодание ожидается в стране не ранее третьей декады сентября.