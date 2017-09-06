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Кандидаты бросили вызов друг другу. Читают кыргызские стихи в соцсетях

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365900_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446361-ru.html

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