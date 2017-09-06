Кандидаты бросили вызов друг другу. Читают кыргызские стихи в соцсетях

6 сентября 2017, 17:34 Комментарии

Кандидаты в президенты начали эстафету-чтение патриотических стихов. Она проходит в Facebook.

Кандидат в президент Улугбек Кочкоров в честь 26-летия независимости республики начал эстафету по чтению патриотических стихов кыргызских поэтов среди кандидатов в президенты. Цель акции - напоминание обществу о гражданском долге, патриотизме через произведения кыргызских классиков. Эстафета стартовала в соцсети 30 августа и все еще продолжается.

Кочкоров прочел стих поэта Байдылды Сарногоева "Кыргыздын жигиттери".

Эстафету Кочкоров передал своему оппоненту на выборах, лидеру партии "Ак Шумкар" Темиру Сариеву, который выбрал стихотворение Эсенгула Ибраева.

Вызов от Сариева принял другой кандидат, лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Он прочитал стихотворение Зайырбека Ажыматова "Улутпуз биз" и передал эстафету Таалатбеку Масадыкову.

Отметим, на сегодняшний день официально к участию в выборах допущены 13 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Улугбек Кочкоров, Арстанбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Камчыбек Ташиев.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.