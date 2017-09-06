Клуб экспертов Кыргызстана стал обладателем премии Евразийские коммуникации

6 сентября 2017, 17:38 Комментарии

Клуб региональных экспертов Кыргызстана "Пикир" признан лучшим проектом в сфере развития Евразийских коммуникаций и продвижения идеи Евразийской интеграции и удостоен премии "Евразийские коммуникации-2017" в номинации "Образование и культура".

Свою победу Клуб "Пикир" посвятил председательствованию Кыргызстана в ЕАЭС в текущем году.

"Для нас эта награда очень важна, потому что Клуб "Пикир" буквально с первых шагов своей деятельности системно работает и проводит экспертные форумы, которые связаны с Евразийской интеграцией. На площадке нашего аналитического клуба мы поднимаем самые актуальные темы, касающиеся проблем и перспектив Кыргызстана в ЕАЭС, поэтому я с уверенностью могу сказать, что наши эксперты внесли большой вклад в аналитическое сопровождение интеграционных процессов союза. В этом году мы первыми из всех аналитических организаций Евразийского союза провели знаковое мероприятие по безопасности. По инициативе "Пикира" в Бишкеке прошел Антитеррористический форум стран ЕАЭС, где обсуждались существующие для объединения угрозы, в том числе и попытки переформатировать трудовую миграцию в экстремистскую. По итогам мероприятия мы выработали конкретные предложения и рекомендации, позволяющие противостоять этим угрозам. Одно из таких предложений - формирование общей Евразийской идеологии", - рассказал сопредседатель Клуба региональных экспертов Кыргызстана "Пикир", главный редактор аналитического ресурса "Регион.kg" Игорь Шестаков.

На получение премии претендовали десятки проектов из всех стран Евразийского экономического союза, из которых победителями стали лишь восемь – по одному в каждой из номинаций.

Клуб региональных экспертов "Пикир" является независимой аналитической площадкой, объединяющей политологов, экспертов и представителей научной среды, бизнесменов и государственных служащих. За время деятельности клуба на его площадке прошло более 70 мероприятий, посвященных вопросам Евразийской интеграции.

"Это очень высокая оценка деятельности Клуба "Пикир", которая свидетельствует о том, что он является значимой интеллектуальной площадкой, реально влияющей на многие процессы, в том числе на интеграционные процессы Евразийского экономического союза. Я не припоминаю, чтобы такого формата награды получали другие аналитические структуры из соседних республик. Это оценка не только деятельности "Пикира", это своего рода оценка Кыргызстану, где существует аналитическое пространство, где есть такого уровня эксперты, которые могут не только адекватно прослеживать и прогнозировать ситуацию, но могут и моделировать ее", - подчеркнул политолог Марс Сариев.

На участие в премии "Евразийские коммуникации-2017" Клуб региональных экспертов КР "Пикир" был выдвинут членом ДС ЕАЭС – Кыргызским Союзом Промышленников и Предпринимателей (КСПП), который и прежде отмечал деятельность клуба.

"Клуб "Пикир" проводит огромную работу в продвижении Евразийской интеграции, и эта высокая награда стала заслуженной оценкой этой работы. "Пикир" является давним партнером Кыргызского Союза Промышленников и Предпринимателей, поэтому мы и номинировали его на эту премию, но решение, конечно же, принимали не мы. Решение принимало компетентное жюри, и оно по достоинству оценило деятельность этой аналитической организации. Скажу больше, за деятельностью команды "Пикира" уже давно наблюдают политические и деловые круги не только в Кыргызстане, но и за его пределами. Я же хочу пожелать команде клуба дальнейшего развития, роста и новых побед", - отметил исполнительный вице-президент КСПП Шамиль Борончиев.

Премия "Евразийские коммуникации-2017" учреждена Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Деловым Советом Евразийского экономического союза (ДС ЕАЭС) и Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). Награда вручается за развитие евразийских коммуникаций, поиск лучших практик евразийского бизнеса и продвижение идеи Евразийской интеграции.

"Я думаю, это заслуженная награда, потому что я лично могу подтвердить, что на этой площадке всегда обсуждаются самые актуальные вопросы, касающиеся разных аспектов Евразийской интеграции. Мероприятия проходят с участием членов правительства, депутатов Жогорку Кенеша, ведущих экспертов, предпринимателей и бизнесменов. Считаю, что Клуб "Пикир" вообще был одним из ускорителей процесса вступления Кыргызстана в ЕАЭС, и сейчас он способствует углублению Евразийской интеграции", - отметил заслуженный экономист КР Жумакадыр Акенеев.