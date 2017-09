Кыргызстанцы проплыли 65 км с северного до южного берега Иссык-Куля

6 сентября 2017, 15:02 Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Профессиональные пловцы и любители эстафеты проплыли большое расстояние на Иссык-Куле - порядка 65 километров, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан член правления международной молодежной общественной организации (ММОО) "Содружество", участник заплыва Учкун Жумакадыров.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Видео / Учкун ЖумакадыровКыргызстанцы проплыли 65 км с северного до южного берега Иссык-Куля Заплыв с участием семи человек состоялся 1 сентября. Маршрут пролегал от Чолпон-Аты (северный берег) до села Тамга (южный).

"Шесть человек - профессиональные пловцы, занимаются дайвингом. Из участников только я любитель. Возраст разный - от 40 до 60 лет. Мне 32 года", - рассказал Жумакадыров.

Пловцов с водолазным снаряжением сопровождал катер, а теплоход каждые 3,5 километра подбирал уставших.

"Это была эстафета. К примеру, один плывет 3,5 километра, остальные ждут очереди. Уставшего пловца подбирают люди с катера и доставляют к теплоходу, второй с судна принимает эстафету. Каждый участник в общей сложности проплыл порядка 11 километров", - добавил Жумакадыров.

Цель акции - привлечение внимания кыргызстанцев к спорту, в частности к плаванию.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });