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Кыргызстанцы проплыли 65 км с северного до южного берега Иссык-Куля

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446353-ru.html

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6 сентября 2017, 15:02       Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Профессиональные пловцы и любители эстафеты проплыли большое расстояние на Иссык-Куле - порядка 65 километров, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан член правления международной молодежной общественной организации (ММОО) "Содружество", участник заплыва Учкун Жумакадыров.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Видео / Учкун ЖумакадыровКыргызстанцы проплыли 65 км с северного до южного берега Иссык-Куля Заплыв с участием семи человек состоялся 1 сентября. Маршрут пролегал от Чолпон-Аты (северный берег) до села Тамга (южный).
"Шесть человек - профессиональные пловцы, занимаются дайвингом. Из участников только я любитель. Возраст разный - от 40 до 60 лет. Мне 32 года", - рассказал Жумакадыров.
Пловцов с водолазным снаряжением сопровождал катер, а теплоход каждые 3,5 километра подбирал уставших.
"Это была эстафета. К примеру, один плывет 3,5 километра, остальные ждут очереди. Уставшего пловца подбирают люди с катера и доставляют к теплоходу, второй с судна принимает эстафету. Каждый участник в общей сложности проплыл порядка 11 километров", - добавил Жумакадыров.
Цель акции - привлечение внимания кыргызстанцев к спорту, в частности к плаванию.
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