Чем судьи Кыргызстана занимались в августе: 9 необычных криминальных дел

6 сентября 2017, 16:04 Комментарии

Пока большинство граждан грелись под августовским солнцем, кыргызстанские судьи разбирали самые разные дела. Под их пристальным вниманием оказались и мужчина, который "сам упал на нож", который держала жена, и убийство человека скалкой.

1. Криминальный Винни-Пух. 28-летний ранее судимый мужчина сумел украсть целый центнер меда. История начиналась прозаично: парень (подсудимый) и две девушки, отдохнув в гостинице у Ошского рынка, спокойно распивали спиртные напитки.

Одна из девушек вдруг вспомнила, что у бывшего сожителя остались ее вещи и документы. Они приехали к экс-бойфренду, но того дома не оказалось. Пока женщины спорили с сыном бывшего, парень успел взломать замок гаража и вытащить оттуда 102 килограмма меда!

Помимо этого, подсудимый успел залезть в форточку к уже другой жертве и украсть телефон за 15 тысяч. Вспомнив все его прегрешения перед законом, суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы.

2. Агрессивный влюбленный. Он любил ее, а она его не очень. Прекрасным летним днем он позвал ее гулять, но та отказалась. Парень подкараулил девушку у тренажерного зала и повторил предложение, потащив за руку. Та вырвалась и попросила охранника сопроводить ее до машины.

Ромео не успокоился и поехал вслед за возлюбленной. Прижав машину к обочине, он увидел, что девушка показывает ему средний палец. Он вышел и стал бить по капоту ее авто кулаками, разбил зеркало заднего вида.

Потом он купил ей зеркала, но потерпевшая их принять отказалась и подала в суд. В итоге молодой человек обязан выплатить потерпевшей 33 тысячи сомов в виде компенсации и еще 10 тысяч - в доход государства.

3. Темное убийство. 43-летняя женщина рассказывает о том осеннем вечере так: она с шестилетней дочерью сидела за столом и делала ей бутерброд. Электричество отключили во всем квартале, поэтому они сидели в темноте. По словам подсудимой, муж, напившись, шел мимо и упал прямо на нож. Он скончался на глазах у ребенка.

Сосед обнаружил плачущую женщину, которая пыталась закрыть рану одеждой. Экспертиза постановила, что такая рана могла быть нанесена при сильном ударе ножом сверху, но никак не при падении. Девочку передали в детдом, а матери предстоит провести в тюрьме 8 лет.

4. Кровавая парочка. Ему было всего 22 года, но проблемы с законом начались давно. Его возлюбленная до того ни в какие криминальные хроники не попадала. Как-то раз она рассказала, что была в гостях у одного зажиточного мужчины. Он похвастался перед ней сейфом, полным денег.

Они напросились к нему в гости. Пока девушка была в уборной, подсудимый с хозяином находились на кухне. Гость резко схватил скалку и стал избивать мужчину. Когда вся кухня была залита кровью, а жертва перестала подавать признаки жизни, подсудимый воссоединился с подружкой. Они поднялись на второй этаж и распотрошили сейф (заблаговременно узнав, где ключ).

Им в руки попало чуть больше 6 тысяч долларов. Спустившись, парень понял, что хозяин все еще жив. Преступник схватил скалку и завершил свое черное дело.

На эти деньги парочка купила машину, а парень стал завсегдатаем ночных клубов. Там им и заинтересовались милиционеры. Свою вину он признал. Он получил 20 лет лишения свободы.

5. Ничтожное дело. Охранник столичного гипермаркета схватил воришку, добыча которого представляла собой сущую мелочь - кошелек да самсу. Сумму ущерба оценили в 287 сомов. В суде администрация магазина отказалась поддерживать обвинение. Суд отпустил парня.

6. Проведали тетю! Двое 34-летних мужчин распивали спиртное, когда одному из них в 11 часов вечера пришла интересная мысль: а почему бы не проверить больную лежачую тетушку? Дальше версии расходятся: по словам подсудимых, муж больной был нетрезв и спал. По версии же супруга он в этот момент читал женщине книгу.

Визитеры решили поговорить о том, что неплохо бы продать дом и разделить деньги между дядей и тетей (ну и племяннику чтобы досталось). Постепенно разговор перешел на повышенные тона, и изрядно побитого дядю двое молодцев спрятали в погреб, спустив ему сигареты, спички и воду. Забрав документы на дом, старенькую Nokia и 2 500 сомов, они ушли.

У парочки друзей будет еще много времени обсудить содеянное: каждому дали по 8 лет лишения свободы.

7. Путешествие безработного. 32-летний мужчина решил покинуть свою деревню ради города. Ему срочно нужны были деньги, ведь у него подрастала маленькая дочь. Он приехал на базар, где и собирался подработать.

Однако веселая компания друзей расстроила его планы. "У меня родился ребенок, отпразднуй с нами", - предложил ему уже захмелевший мужчина. Так наш герой спустил все деньги.

После праздника его одолели горестные мысли: как вернуться домой? На автовокзале мужчина заприметил девушку. Зажав ей рот рукой, он отобрал у нее телефон стоимостью 3 тысячи сомов. Вопреки надеждам, быстро продать мобильник ему не удалось. Подсудимому ничего не оставалось, как пойти в родное село пешком. Там его и взяли милиционеры. Суд приговорил его к двум годам условно.

8. По семейным обстоятельствам. 23-летний парень писал из армии нежные письма любимой жене. Дисциплина у него, очевидно, хромала: после отпуска он на 8 дней опоздал на службу, а потом и вовсе пропал на месяц.

За такие выходки служивый и попал под суд. Оказалось, что его жена родила путем кесарева сечения и в эти же дни скончалась теща. Он решил сам ухаживать за супругой и малышом, игнорируя звонки командиров. Суд дал любящему дезертиру условный срок.

9. Крайне загадочная история. По версии обвиняемого, они с потерпевшей сразу же в друг друга влюбились и сделали обряд нике. Она устроилась в колбасный цех, куда позвала и его. Парочка решила не раскрывать своих чувств перед сотрудниками.

Мужчина стал замечать, что жена к нему охладела, а коллеги все чаще намекали, что возлюбленная неверна ему. Он не мог это все терпеть и уволился. Как-то подсудимый решил в шутку напугать супругу, которая мылась в душе, и порезал ей бритвой ноги.

По версии же потерпевшей, они были знакомы шапочно: он нанимал на работу ее племянников. Как-то она зашла на кухню, где ее начал душить невесть откуда взявшийся подсудимый. Женщина отключилась, а очнувшись, увидела свои изрезанные ноги. Она побежала в комнату к дочери и стала свидетелем сцены, как тот пытается отобрать у ее дочери телефон.

Как бы ни складывались отношения между этими двумя, подсудимый должен будет провести в тюрьме один год.

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