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Вниманию водителей! Тоннель Тоо-Ашуу будут перекрывать до конца сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446351-ru.html

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6 сентября 2017, 17:08       Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. С 5 по 30 сентября через тоннель Тоо-Ашуу ежедневно будут перегонять скот, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.
В это время движение транспорта станут перекрывать. Регулировкой движения займутся сотрудники тоннельной службы.
График:
<ul> <li>1.00-2.30 - прогон скота</li> <li>2.30-5.00 - проезд транспорта</li> <li>5.00-6.30 - прогон скота</li> <li>6.30-11.00 - проезд транспорта</li> <li>11.00-13.00 - прогон скота</li> <li>13.00-1.00 - проезд транспорта.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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