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Первые леди держались за руки — как Атамбаевы провожали чету Мирзиёевых

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446350-ru.html

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