Первые леди держались за руки — как Атамбаевы провожали чету Мирзиёевых

6 сентября 2017, 17:21 Комментарии

Завершился государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, сообщила пресс-служба президента КР. © Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Завершился государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан

Узбекского лидера сопровождала супруга Зироатхон Хошимова, а президента КР - первая леди Раиса Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев в международном аэропорту "Манас" проводил на родину своего коллегу Шавката Мирзиёева. На церемонии присутствовали члены официальных делегаций обеих стран.

В рамках государственного визита президенты провели переговоры в узком и расширенном форматах, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, был обсужден весь спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

В ходе визита подписан ряд документов, в том числе договор о кыргызско-узбекской государственной границе.

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