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Разгрузка 70 тонн угля за секунды — видео с обновленной ТЭЦ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446349-ru.html

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6 сентября 2017, 17:29       Комментарии

Начальник топливно-транспортного цеха ТЭЦ Эрмек Аманалиев рассказал, что всего прибудет угля на более 1 миллиард сомов.
"Первые партии уже прибыли. За год здесь будет разгружено более миллиона тонн. Вагоноопрокидыватель, который позволяет быстро выгрузить тонны угля, был модернизирован в 2007 году. Его производительность - около 100 вагонов в день, а в одном вагоне почти 70 тонн угля", - сказал Аманалиев.
Он отметил, что топливо поставляется в рамках договора между ОАО "Электрические станции" и Товариществом угледобывающих предприятий во главе с ГП "Кыргызкомур".
"450 тонн - это кыргызстанский уголь, еще 450 тонн закупили в Казахстане", - сказал начальник.
По его словам, ТЭЦ Бишкека полностью готова к зиме: закончена модернизация, проведен необходимый ремонт и заключены договоры на поставку топлива.
Столичная ТЭЦ - единственный крупный источник выработки электрической и тепловой энергии на севере страны.
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