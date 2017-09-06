Разгрузка 70 тонн угля за секунды — видео с обновленной ТЭЦ

6 сентября 2017, 17:29 Комментарии

Начальник топливно-транспортного цеха ТЭЦ Эрмек Аманалиев рассказал, что всего прибудет угля на более 1 миллиард сомов.

"Первые партии уже прибыли. За год здесь будет разгружено более миллиона тонн. Вагоноопрокидыватель, который позволяет быстро выгрузить тонны угля, был модернизирован в 2007 году. Его производительность - около 100 вагонов в день, а в одном вагоне почти 70 тонн угля", - сказал Аманалиев.

Он отметил, что топливо поставляется в рамках договора между ОАО "Электрические станции" и Товариществом угледобывающих предприятий во главе с ГП "Кыргызкомур".

"450 тонн - это кыргызстанский уголь, еще 450 тонн закупили в Казахстане", - сказал начальник.

По его словам, ТЭЦ Бишкека полностью готова к зиме: закончена модернизация, проведен необходимый ремонт и заключены договоры на поставку топлива.

Столичная ТЭЦ - единственный крупный источник выработки электрической и тепловой энергии на севере страны.

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