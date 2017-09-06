Отлынивающими от уроков займется милиция Кыргызстана

6 сентября 2017, 17:37 Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. С нового учебного года детей 5-16 лет, пропустивших занятия более 10 дней подряд, органы образования внесут в специальную базу, сообщили в пресс-службе ЮНИСЕФ.

Точной статистики о школьниках-прогульщиках нет. Например, по данным Нацстаткома, в 2009 году около 29 тысяч учащихся пропустили уроки, НПО говорят о 66 тысячах. По данным неправительственных организаций, эта цифра пока не снизилась.

19 июня было утверждено постановление правительства о внедрении обновленной системы учета в школах для снижения детской безнадзорности.

Ежемесячно в местную администрацию и социальным работникам будут передавать данные о посещаемости занятий. Таким образом можно получить точную статистику о неявках.

"Мы верим, что такие меры, как систематический учет детей, работа с социальными службами, индивидуальные планы защиты ребенка, обеспечат регулярное посещение занятий и улучшат качество обучения детей", - процитировала пресс-служба слова специалиста Минобрнауки Гульшан Абдылдаевой.

Теперь непосещение школы до 10 учебных дней контролируется ее руководством или учреждением начального профессионального образования. При большом количестве прогулов будут подключать социальную комиссию местного самоуправления и инспекторов по делам несовершеннолетних.

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