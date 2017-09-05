Сегодня: "Бульдозер" рискует сесть, кандидаты-аферисты, отказали тормоза

5 сентября 2017, 17:30 Комментарии

"Бульдозер" рискует сесть. В отношении Азимбека Бекназарова возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний в суде по коррупционному делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Бывший генеральный прокурор признался, что на процессе откровенно врал, и сделал он это после интервью одному из отечественных интернет-порталов. Откровения были записаны на видеокамеру, которую после беседы забыли выключить.

Бекназаров в задушевной беседе признался, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева. Он также рассказал, что глава "Ата Мекена" и другие руководители партии, являясь членами временного правительства, вмешивались в деятельность сотового оператора MegaCom, чтобы получить контроль над компанией. На основании собранных материалов ГКНБ возбудил на Азимбека Бекназарова уголовное дело. Начато следствие.

Мелкие политические интриганы. Количество кандидатов в президенты резко сокращается. Проверка подписных листов отдельных персон выявила множество подделок. Причем подтасовками занимались именно те, кто больше всех мутит воду, заявляет о политических преследованиях и угрозе демократии. Вот так вышло наружу двуличие политиканов-аферистов, которые не пользуются ни доверием, ни уважением среди граждан. Штабы отдельных кандидатов в президенты не гнушались подделывать подписи избирателей, и количество таких нарушений исчисляется десятками тысяч.

В результате по решению Центральной избирательной комиссии из президентской гонки выбывают Камила Шаршекеева, Канатбек Исаев, Рита Карасартова, Исхак Масалиев, Турсунбек Акун, Кубан Чороев и Талгатбек Кожогулов. Специалисты ЦИК и почерковеды выявили в подписных листах автографы, оставленные одной рукой, внесенные посторонними лицами данные об избирателях и некорректные сведения. Гражданские активисты уже предложили внести в избирательное законодательство изменения и привлекать таких кандидатов в президенты к уголовной ответственности по статье "Подделка документов".

Побег Мотуева. Развенчанный "угольный король" отказался вернуться в колонию-поселение, где отбывает семилетний срок. Перед праздниками ГСИН обратилась ко всем осужденным с требованием вернуться в свои учреждения на несколько дней. Это было необходимо, чтобы они не стали участниками возможных беспорядков. Мотуев отказался выполнить это требование, а значит, по закону может быть объявлен в розыск, как лицо совершившее побег. В таком случае по решению суда к его сроку могут накинуть еще несколько лет и определить не в колонию-поселение с весьма либеральным режимом, а в закрытое пенитенциарное учреждение.

Между тем сам Нурлан Мотуев активничает в интернете. Он записал видеообращение, в котором просит руководство страны обратить внимание на работу начальника колонии-поселения № 32, которого обвиняет в жестом обращении с осужденными и коррупции. Более того, Мотуев в присущей ему манере скандалиста вызывает руководителя исправительного учреждения Тимура Анаркулова на кулачный бой. "Тимур Анаркулов, ты бывший спецназовец. Твой рост 2 метра, мой - метр и 85 сантиметров. Может, выйдем по-мужски раз на раз? Это как Макгрегор с Мейвезером будет шоу. Ты спецназовец, а я уличный драчун", – бросает вызов бывший "угольный король".

Отказали тормоза. Сегодня утром на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева автобус 9-го маршрута протаранил три автомобиля. "Хонда Фит", "Тойота Альфард" и "Хонда Иллюзион" покорежены достаточно сильно, однако никто из участников аварии серьезно не пострадал. Сотрудники патрульной милиции приступили к расследованию причин дорожно-транспортного происшествия.

По предварительной версии, у крупногабаритного транспортного средства отказали тормоза, из-за чего водитель не смог остановить автобус при выезде из-под железнодорожного моста на красный свет. Кстати, прямо за перекрестком на Манаса - Боконбаева находится остановка, где всегда многолюдно. Так что, может, это и к лучшему, что поломка произошла у светофора, а не там, где под колесами неуправляемого автобуса могли оказаться пешеходы.

Очаг сибирской язвы. С подозрением на опасное заболевание в Ат-Башинском районе Нарынской области госпитализированы три человека. Об этом сообщает Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. В селе Казыбек, где местные жители забили инфицированное животное, введен карантин.

По предварительным данным, три человека произвели убой коровы, которая была поражена сибирской язвой. Усугубляет ситуацию то, что мясо было продано односельчанам, и о том, что оно заражено, покупатели не знали. В ходе разбирательства было установлено, что опасный товар был реализован на скотном рынке в Токмаке. Пока установлены 15 человек, контактировавшие с инфицированной тушей, они получают необходимые препараты. Сотрудники Госсанветинспекции проводят обеззараживание территории, в районе начата вакцинация крупного рогатого скота.

Токтогулка полна до краев. Самое крупное в стране водохранилище в Кыргызстане, от которого зависит энергетическая безопасность страны, впервые за много лет заполнилось под завязку. Сейчас в этом искусственном резервуаре, питающем каскад ГЭС, находится 19,6 миллиарда кубометров воды. Это максимум по проектной мощности.

Такого объема гидроэнергетических ресурсов вполне достаточно для безболезненного прохождения самых суровых зим, когда идет повышенное потребление электричества. То есть никаких веерных отключений или временных отключений света в этом, да и в будущем году быть не должно. Устойчивой работе энергосистемы Кыргызстана также способствует проведенная модернизация ТЭЦ Бишкека и ЛЭП "Датка - Кемин".