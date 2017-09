Боль и слезы — ДТП, ужаснувшие кыргызстанцев в августе

5 сентября 2017, 17:25 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Согласно информации Главного управления патрульной милиции МВД Кыргызстана, за шесть месяцев 2017 года в ДТП на дорогах страны погибли 307 человек.

В августе жертвами автоаварий стали девушка, выпавшая из окна маршрутки, мотоциклист, бабушка с внуком, граждане России на Иссык-Куле и другие.

Sputnik Кыргызстан представляет подборку самых жестких ДТП, которые ужаснули кыргызстанцев в августе.

Придавило маршруткой

Утром 8 августа в Бишкеке минивэн вылетел на запрещающий сигнал светофора и ударил в бок маршрутку №202. Бус начал опрокидываться, из окна вылетела 19-летняя девушка. Ее задавило.

Пострадало около 20 человек. Идет следствие.

Смерти с разницей в 10 минут 9 августа возле иссык-кульского села Липенка водитель Volkswagen Vento не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Скончались 50-летний водитель и его семилетний сын. Второй сын погибшего выжил, но получил тяжелые травмы.

Спустя 10 минут в Тюпском районе столкнулись Honda Stream и Volkswagen Passat. Водители обеих машин погибли на месте.

Пьяный милиционер за рулем и два трупа

Утром 18 августа на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Горького 28-летний пьяный сотрудник милиции на своей машине врезался в автомобиль Mazda. Участниками ДТП стали еще три авто, погибли два человека.

Милиционер водворен в следственный изолятор.

Подозреваемый - сотрудник УВД Ленинского района в звании старшины. В органах внутренних дел работал с 2011 года. Проводится служебное расследование в отношении его руководителей.

Внедорожник перевернулся 4 раза, скончались иностранцы 19 августа на Иссык-Куле 49-летний россиянин, управляя машиной Toyota Land Cruser, не справился с управлением - авто опрокинулось и перевернулось четыре раза.

На месте аварии скончались 48-летняя россиянка и 47-летняя кыргызстанка. Еще один пассажир, 13-летний гражданин РФ, умер в больнице.

Пострадали 11-летняя россиянка, 49-летняя кыргызстанка и сам водитель. Их доставили в Джеты-Огузскую районную больницу, а позже санитарной авиацией переправили в Бишкек.

ДТП с дочерью Орзубека Назарова © Фото / Илья ДейнекоСмертельное ДТП в Бишкеке с участием мотоциклиста Ночью 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо столкнулись мотоцикл и Toyota Passo. 21-летний мотоциклист погиб, троих молодых людей из салона машины госпитализировали с различными травмами, позже один из них скончался.

Сильно пострадала пассажирка мотоцикла - дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова. 17-летняя Аделина впала в кому.

Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.

Пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники УПМ примерно в 01.30 заметили мотоцикл, "передвигавшийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо, при проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП".

"Проведено служебное расследование. По его итогам милиционеры за нарушения получили дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности на время следствия. За какие именно нарушения их отстранили, сообщим после того, как прокуратура даст юридическую оценку материалам дела", - рассказали в пресс-службе.

На следующий день после ДТП Назаров обратился к кыргызстанцам с просьбой о помощи, сообщив, что его дочери требуется переливание крови. 21 августа спортсмен рассказал, что на его просьбу откликнулись многие соотечественники, и поблагодарил всех за поддержку.

31 августа Аделина вышла из комы.

Пьяный насмерть сбил четверых © фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуСмертельный наезд на четверых людей в Сокулукском районе Чуйской области22 августа в Сокулукском районе Чуйской области пьяный мужчина насмерть сбил четырех человек.

47-летний водитель наехал на женщину и ее 10-летнего внука и на двух женщин пожилого возраста. Местные жители задержали его до приезда милиции.

Милиционерам водитель признался, что не справился с управлением. Погибшие ждали маршрутку возле трассы, когда возвращались с рынка. Все скончались на месте.

Идет следствие.

Сын и мать погибли в машине © фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуДТП с участием Audi-100 и Nissan на 41-м километре трассы23 августа в сторону Иссык-Куля в Audi-100 ехали 37-летний водитель и его 68-летняя мать. Навстречу им двигался пьяный мужчина на Nissan.

Машины столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что двигатель Nissan вылетел из моторного отсека на несколько десятков метров. Водитель Audi и его мать погибли на месте. Нарушителя госпитализировали с переломом ноги и ребер.

Ведется следствие.

Мужчина лежал на трассе, его переехали Вечером 31 августа на трассе Балыкчи - Каракол лежал мужчина. Двое водителей, увидев, что на дороге лежит человек, вовремя остановились. Третий автомобиль - предположительно, Volkswagen Golf или Volkswagen Passat, - на большой скорости переехал мужчину и скрылся.

Погибшему было 37 лет. В его рукаве нашли разбитую бутылку из-под спиртного. На обочине трассы, где произошло ДТП, паслась его лошадь.

По факту наезда объявили план "Перехват", выставлены посты патрульной милиции по всей области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении нарушителя, милиция просит обращаться по телефонам: 102, (0707) 672-222, (0777) 002-800.

Конфиденциальность и анонимность гарантируются, заверяют в пресс-службе.

