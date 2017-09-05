Мирзиёев: Мы должны кыргызско-узбекскую границу превратить в границу дружбы

5 сентября 2017, 17:34 Комментарии

Страны должны превратить кыргызско-узбекскую границу в границу дружбы. Об этом на двухсторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым заявил глава РУз Шавкат Мирзиёев.

«Искренне благодарен за приглашение посетить дружественную страну. Мы этот исторический день сближали, как могли. Было много вопросов, которые годами вроде бы решались, но не так, как нужно для двух дружеских народов. Дух самаркандской встречи положил основу нашему сотрудничеству. Народы ждали того дня, когда в Кыргызстан приедет первая делегация из Андижана. Кыргызстан является нашим стратегическим партнером. Это исторический день, ведь мы подписываем договор по границе. Мы должны эту границу превратить в границу дружбы», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Касаясь приграничных вопросов, глава РУз отметил, что эти проблемы должны решаться оперативно на уровне региональных акимов.

«В составе делегации приехали четыре акима приграничных с Кыргызстаном сел и города Ташкента. Я хочу, чтобы наш губернаторы и акимы сами решали все вопросы, а не спрашивали «центр» о том, можно ли провести ту или иную встречу», — добавил Мирзиёев.