МЭР РФ окажет информподдержку предпринимателям на III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

5 сентября 2017, 17:17 Комментарии

БИШКЕК, 05.09.17. /Кабар/. Минэкономразвития России выступило с инициативой создания консультационных площадок для предпринимателей на III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщили в пресс-службе Третьего Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

В дни проведения форума – 28-29 сентября 2017 года – все желающие получат бесплатные личные консультации от представителей инфраструктуры поддержки МСП министерства, среди которых будут эксперты промышленных парков, гарантийных и микрофинансовых организаций, а также центров поддержки экспорта, кластерного развития, инжиниринга, прототипирования, стандартизации, сертификации и испытаний.

Впервые в истории Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС будут организованы консультационные площадки для предпринимателей. 28-29 сентября 2017 года в рамках форума участники смогут получить консультации от представителей инфраструктуры поддержки МСП Минэкономразвития России, которая сегодня охватывает около 800 объектов в разных регионах страны.

Среди них: 82 гарантийные организации, 83 микрофинансовые организации, 42 центра поддержки предпринимательства, 54 центра координации поддержки экспортно- ориентированных МСП, 141 бизнес-инкубатор, 25 объектов промышленных парков и технопарков, 104 организации поддержки МСП в области инноваций и промышленного производства. Все объекты инфраструктуры были созданы в рамках Программы поддержки малого и среднего предпринимательства, которую Минэкономразвития России реализует с 2005 года.

"Одна из главных проблем малого бизнеса – незнание муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, которыми они могут воспользоваться. Также у них не всегда есть понимание, с каким вопросом можно куда обращаться. Именно поэтому мы выступили с инициативой создания консультационных площадок на III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Минэкономразвития России направит из разных регионов самых компетентных представителей инфраструктуры поддержки МСП, которые в рамках выставки на специально организованных стендах проконсультируют всех желающих предпринимателей по конкретным вопросам", – отмечает Олег Фомичев, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ.

Главное преимущество консультаций – индивидуальный подход. Эксперты тщательно рассмотрят ситуацию каждого обратившегося предпринимателя и дадут оптимальное решение. По мнению Олега Фомичева, чтобы получить предметную консультацию, важно четко обозначить проблему.

"Как правило, у представителей МСП есть конкретные проблемы, которые мешают развитию бизнеса, они могут четко сформулировать запрос. Чем конкретнее вопрос, тем эффективнее будет помощь. Мы также постоянно повышаем уровень квалификационной поддержки экспертов, которые работают на площадках, в частности, проводим для них специальные семинары. Благодаря этому консультации наших специалистов становятся все более качественными – с каким бы вопросом ни обратился к ним предприниматель, он всегда получит детальный анализ и полную информацию", – подчеркивает Олег Фомичев.

В рамках форума будут также действовать консультационные площадки других государственных институтов поддержки бизнеса и деловых ассоциаций, а Торгово-промышленная палата РФ развернет экспозицию "портрет предпринимателя".

III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 28-29 сентября 2017 года. Ожидается, что в течение двух дней в мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Организаторами форума вступают Правительство Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. Форум поддерживают Торгово-промышленная палата РФ и Деловой Совет ШОС.