Атамбаев о госвизите Мирзиеева: "Этого события народы двух стран ждали больше 20 лет"

5 сентября 2017, 17:18 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Вашего визита Шавкат Миромонович нарды Кыргызстана и Узбекистана ждали 25 лет", - сказала президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в узком формате с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который прибыл в Бишкеке с государственным визитом.

Глава Кыргызстана отметил, что это на самом деле историческое событие для народов двух стран.

"Это событие наши народы двух стран ждали больше 20 лет. Сегодняшний визит Шавката Миромоновича Мирзиеева снимает многие вопросы. Фактически этот визит открывает новую эру и эпоху отношениях наших братских стран. Я очень рад вас всех видеть. Я благодарен, что вы приняли мое приглашение и приехали. Доброва пожаловать", - сказала Атамбаев.