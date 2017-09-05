Правительство сделало первый шаг в улучшении экологических условий на Кумторе

5 сентября 2017, 17:22 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. На заседании Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша правительство КР предоставило информацию об итогах переговоров с компанией "Центерра Голд Инк" по улучшению экологической ситуации в районе рудника "Кумтор" и урегулированию экологических судебных споров. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По итогам переговоров стороны намереваются полностью урегулировать взаимные экологические судебные иски в КР и Международном арбитраже в г.Стокгольм (Швеция).

В рамках достигнутых договорённостей компания "Центерра Голд Инк" готова направить 50 млн. долл. США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства, в первую очередь, планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль.

Кроме этого, будет увеличен установленный Соглашением 2009 года ежегодный экологический платеж с 310 тыс долларов США до 3 млн долларов США. А со стороны ЗАО "Кумтор Голд Компани" будут выполнены все рекомендации компании "AMEC", которая ранее привлекалась Правительством КР в качестве независимого международного экологического консультанта.

В рамках социального партнерства канадские инвесторы готовы выделить и профинансировать 10 млн долл. США на модернизацию и техническое оснащение Онкологического центра республики.

Средства трастового Фонда рекультивации будут перемещены из Великобритании в финансовые учреждения Кыргызской Республики с ежегодным пополнением на 6 млн. долл США до той суммы, которая необходима для полной последующей рекультивации рудника после его закрытия (но не менее 69 млн. долл. США).

"Центерра Голд Инк" также заявляет о готовности осуществлять новые существенные инвестиции в геологоразведку новых площадей в Кыргызской Республике с последующим совместным освоением месторождений через создание совместных предприятий с кыргызской стороной.

По оценкам независимых экспертов, заключение договоренностей с канадской стороной окажет значительное позитивное влияние на инвестиционный климат в республике, а также повысит стоимость пакета КР в "Центерра Голд Инк".

По итогам рассмотрения и обмена мнениями Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша поддержал достигнутые договоренности и направил информацию по соглашению на рассмотрение палаты. При этом в соответствии с законодательством КР данное соглашение не требует ратификации Жогорку Кенеша.