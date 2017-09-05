Мирзиеев: "Кыргызстан для нас является стратегическим партнером"

5 сентября 2017, 17:39 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Я искренне благодарен за приглашение посетить дружественный нам Кыргызстан. До этого дня с советского периода мы с вами сближались как могли", - сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи в узком формате с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, в рамках своего государственного визита в КР.

По его словам, на самом деле было много вопросов, которые за 25 лет решались, но не так как нужно.

"Дух самаркандской нашей встречи положил основу взаимоотношений и с этого дня начали сотрудничать и разговаривать. И все эти встречи в целом открыли дорогу. Народы двух стран годами ждали этого дня", - сказал он.

Глава соседнего государства сообщил, что первые визиты делегаций с Андижана в Ош и обратно из Кыргызстана в Узбекистан стали историческим моментом.

"История бы нам не простила, если бы на место не поставили наше сотрудничество. Как говорил великий Чингиз Айтматов – это народы, которые едины по крови и говорят на одном языке. Этим сказано все. Стратегия нашего государства – это сближение с нашими соседями. Кыргызстан для нас является стратегическим партнером", - добавил Мирзиеев.