Этот визит снимет многие вопросы и фактически открывает новую эру, - А.Атамбаев на встрече с Ш.Мирзиеевым

5 сентября 2017, 17:16 Комментарии

Народы двух стран ожидали этой встречи 25 лет. Об этом сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком кругу в госрезиденции "Ала-Арча" 5 сентября.

"Я рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. Я без ложной скромности хочу сказать, что визит Шавката Мирзиёева - исторический для обоих наших народов. Наши народы ждали этого визита больше 25 лет. Этот визит снимет многие вопросы и фактически открывает новую эру, новую эпоху между нашими братскими народами. Я благодарен, что вы приняли мое приглашение приехать в Кыргызстан. Кош келиниздер", - сказал А.Атамбаев.