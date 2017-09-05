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Новости Кыргызстана

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Этот визит снимет многие вопросы и фактически открывает новую эру, - А.Атамбаев на встрече с Ш.Мирзиеевым

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446340-ru.html

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Атамбаев: Визит Мирзиёева открывает новую эпоху в отношениях КР и РУз

Началась встреча А.Атамбаева и Ш.Мирзиеева

5 сентября 2017, 17:16       Комментарии

Народы двух стран ожидали этой встречи 25 лет. Об этом сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком кругу в госрезиденции "Ала-Арча" 5 сентября.
"Я рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. Я без ложной скромности хочу сказать, что визит Шавката Мирзиёева - исторический для обоих наших народов. Наши народы ждали этого визита больше 25 лет. Этот визит снимет многие вопросы и фактически открывает новую эру, новую эпоху между нашими братскими народами. Я благодарен, что вы приняли мое приглашение приехать в Кыргызстан. Кош келиниздер", - сказал А.Атамбаев.

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