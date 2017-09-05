Кыргызстан и Узбекистан описали 85% границы, неописанными остались 36 участков, - К.Искандаров

5 сентября 2017, 17:22 Комментарии

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подпишут договор по кыргызско-узбекской границе, где уже описаны 1170 км. Об этом АКИpress сообщил спецпредставитель правительства по вопросам делимитации границ Курбанбай Искандаров. По его словам, подписание договора - исторический момент, потому что переговоры по делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном впервые начались в 2000 году, а возобновились спустя 17 лет.

"Уже описано 85% границы, осталось решить вопросы по 36 оставшимся участкам, которые находятся в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях. Планируется, что второй этап переговоров по этим участках начнется в конце сентября", - сказал К.Искандаров.