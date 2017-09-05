Кыргызстан для нас является стратегическим партнером, - Ш.Мирзиеев

5 сентября 2017, 17:29 Комментарии

Для этого исторического дня мы сближались как могли. Об этом 5 сентября сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на двухсторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в узком кругу в госрезиденции "Ала-Арча".

"Вопросы за 25 лет решались годами, не так, как нам хотелось бы для наших дружественных народов. Дух самаркандской встречи заложил основу. С этого дня мы начали сотрудничать, с этого дня мы начали разговаривать. Наши народы как будто годами ждали этого. Когда первая делегация Кыргызстана приехала, у нас вообще в День независимости бывает такое: торжественно, у нас весь народ поднимается в Намангане, Фергане, Андижане. Так встречали этот исторический день, знаете, они были очень радостными", - сказал Ш.Мирзиёев.

"Нам бы народы не простили, если бы мы все это не поставили на место. Как говорил великий Чынгыз Айтматов, мы народы, единые по крови и говорим на одном языке. Этим сказано все, мы должны все воплощать в реалии жизни", - сказал президент Узбекистана.

По его словам, стратегия Узбекистана - сближение с соседями. "Кыргызстан для нас является стратегическим партнером. В нашей внешней политики мы сделаем все для того, чтобы перед историей нам было отвечать правильно... Мы должны нашу границу превратить в границу дружбы. Я уверен, что мы никогда друг без друга не выйдем на те рубежи, которые стоят перед нашими народами", - добавил Ш.Мирзиёев.