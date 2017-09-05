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Кыргызстан для нас является стратегическим партнером, - Ш.Мирзиеев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446338-ru.html

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Этот визит снимет многие вопросы и фактически открывает новую эру, - А.Атамбаев на встрече с Ш.Мирзиеевым

5 сентября 2017, 17:29       Комментарии

Для этого исторического дня мы сближались как могли. Об этом 5 сентября сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на двухсторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в узком кругу в госрезиденции "Ала-Арча".
"Вопросы за 25 лет решались годами, не так, как нам хотелось бы для наших дружественных народов. Дух самаркандской встречи заложил основу. С этого дня мы начали сотрудничать, с этого дня мы начали разговаривать. Наши народы как будто годами ждали этого. Когда первая делегация Кыргызстана приехала, у нас вообще в День независимости бывает такое: торжественно, у нас весь народ поднимается в Намангане, Фергане, Андижане. Так встречали этот исторический день, знаете, они были очень радостными", - сказал Ш.Мирзиёев.
"Нам бы народы не простили, если бы мы все это не поставили на место. Как говорил великий Чынгыз Айтматов, мы народы, единые по крови и говорим на одном языке. Этим сказано все, мы должны все воплощать в реалии жизни", - сказал президент Узбекистана.
По его словам, стратегия Узбекистана - сближение с соседями. "Кыргызстан для нас является стратегическим партнером. В нашей внешней политики мы сделаем все для того, чтобы перед историей нам было отвечать правильно... Мы должны нашу границу превратить в границу дружбы. Я уверен, что мы никогда друг без друга не выйдем на те рубежи, которые стоят перед нашими народами", - добавил Ш.Мирзиёев.

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