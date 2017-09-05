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Новости Кыргызстана

Фото — Встреча Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиеевым в узком составеФото — Встреча Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиеевым в узком составеМирзиёев: Мы должны кыргызско-узбекскую границу превратить в границу дружбыМирзиёев: Мы должны кыргызско-узбекскую границу превратить в границу дружбы

Ш.Мирзиеев: Под руководством А.Атамбаева сделано многое, авторитет Кыргызстана вырос как никогда

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446337-ru.html

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Кыргызстан и Узбекистан описали 85% границы, неописанными остались 36 участков, - К.Искандаров

5 сентября 2017, 17:39       Комментарии

"Под руководством моего уважаемого друга президента Алмазбека Шаршеновича за эти 5 лет сделано очень многое", - сказал 5 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на двусторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.
Встреча в узком кругу проходит в госрезиденции "Ала-Арча".
По словам Ш.Мирзиеева, авторитет Кыргызстана на международной арене вырос как никогда. "Та стабильность, которую создал уважаемый Алмазбек Шаршенович, - это говорит о многом. Я как руководитель соседней, дружественной страны горжусь и радуюсь, и народ Узбекистана радуется. Мы делаем все, чтобы эта радость была долгой, была вечной в нашей совместной работе", - сказал Ш.Мирзиеев в своей речи.

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