Ш.Мирзиеев: Под руководством А.Атамбаева сделано многое, авторитет Кыргызстана вырос как никогда

5 сентября 2017, 17:39 Комментарии

"Под руководством моего уважаемого друга президента Алмазбека Шаршеновича за эти 5 лет сделано очень многое", - сказал 5 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на двусторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Встреча в узком кругу проходит в госрезиденции "Ала-Арча".

По словам Ш.Мирзиеева, авторитет Кыргызстана на международной арене вырос как никогда. "Та стабильность, которую создал уважаемый Алмазбек Шаршенович, - это говорит о многом. Я как руководитель соседней, дружественной страны горжусь и радуюсь, и народ Узбекистана радуется. Мы делаем все, чтобы эта радость была долгой, была вечной в нашей совместной работе", - сказал Ш.Мирзиеев в своей речи.