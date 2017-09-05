В госрезиденции началась встреча Атамбаева и Мирзиёева

5 сентября 2017, 17:03 Комментарии

В госрезиденции "Ала-Арча" началась встреча президентов Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиёева в узком составе.

В ходе встречи лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран.

После состоится заседание лидеров в расширенном составе.

Отметим, это первый государственный визит лидера Узбекистана в Кыргызстан за последние несколько лет и первый визит Шавката Мирзиёева в качестве главы государства. Саммит глав государств СНГ в прошлом году в Бишкеке он пропустил в связи с подготовкой к выборам.