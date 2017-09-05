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В госрезиденции началась встреча Атамбаева и Мирзиёева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365820_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446335-ru.html

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Фото — Встреча Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиеевым в узком составе

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Кыргызстан для нас является стратегическим партнером, - Ш.Мирзиеев

5 сентября 2017, 17:03       Комментарии

В госрезиденции "Ала-Арча" началась встреча президентов Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиёева в узком составе.
В ходе встречи лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран.
После состоится заседание лидеров в расширенном составе.
Отметим, это первый государственный визит лидера Узбекистана в Кыргызстан за последние несколько лет и первый визит Шавката Мирзиёева в качестве главы государства. Саммит глав государств СНГ в прошлом году в Бишкеке он пропустил в связи с подготовкой к выборам.

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