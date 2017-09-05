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Новости Кыргызстана

Потоп, который устраивает муниципалитет. Вода по асфальту рекойПотоп, который устраивает муниципалитет. Вода по асфальту рекойНачалась встреча А.Атамбаева и Ш.МирзиееваНачалась встреча А.Атамбаева и Ш.Мирзиеева

Атамбаев: Визит Мирзиёева открывает новую эпоху в отношениях КР и РУз

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365827_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446334-ru.html

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Кыргызстан для нас является стратегическим партнером, - Ш.Мирзиеев

5 сентября 2017, 17:15       Комментарии

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан означает новый позитивный этап в кыргызско-узбекских отношениях. Об этом сегодня, 5 сентября, в ходе двусторонней встречи в госрезиденции "Ала-Арча" заявил президент Алмазбек Атамбаев.
В начале своего выступления кыргызский президент поблагодарил узбекского коллегу за приезд в Бишкек. Он отметил, что эта встреча была долгожданной - у сторон накопились вопросы, которые нужно решить.
"Я абсолютно уверен и хочу без ложной скромности сказать, что визит Шавката Миромоновича – это историческое событие для обоих наших народов. Это событие, которого, я могу сказать, наши народы ждали более 20 лет. И я думаю, что сегодняшний визит снимет многие вопросы, и фактически этот визит открывает новую эру, новую эпоху в отношении братских народов", – сказал Алмазбек Атамбаев.
Отметим, это первый государственный визит лидера Узбекистана в Кыргызстан за последние годы и первый визит Шавката Мирзиёева в качестве президента республики. Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут договор об узбекско-кыргызской государственной границе, который обсуждался на протяжении нескольких лет.

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