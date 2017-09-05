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Потоп, который устраивает муниципалитет. Вода по асфальту рекой

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365826_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446333-ru.html

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5 сентября 2017, 17:16       Комментарии

Возле здания Министерства здравоохранения людям приходится передвигаться по тротуару, как в песне мультперсонажа крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой".
Картина, где в прямом смысле вода по асфальту рекой, находится возле парка им. Тоголока Молдо. Информацию об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" опубликовала пользователь Елена Баялинова.
В публикации отмечается, что проблемный участок находится не только возле парковой зоны, но во дворе на пересечении улиц Токтогула и Турусбекова.
"Я о безответственном поливе со стороны мэрии города Бишкек, родной столицы и, в частности, парка им. Тоголока Молдо, что возле Минздрава, а также своего двора на ул. Токтогула, 200 пересекает ул. Турусбекова. На Востоке всегда было бережное отношение к воде", - говорится в публикации.

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