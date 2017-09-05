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Маршрутку протаранил Surf на большой скорости — видео после ДТП в Оше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446332-ru.html

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5 сентября 2017, 16:58       Комментарии

В Оше внедорожник столкнулся с маршруткой, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло 5 сентября примерно в 15.00 на пересечении улиц Калинина и Интернациональной. Столкнулись Toyota Hilux Surf и маршрутка №116.
"Водитель Surf на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и протаранил маршрутку. Водитель внедорожника был пьян. Тут же подъехала другая машина, оттуда вышли люди и быстро заменили пьяного водителя трезвым. Есть свидетели. Виновника ДТП увезли друзья", - рассказал очевидец.
В ОВД Оша информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что с места аварии госпитализировали троих человек. Жертв нет. Идет следствие.
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