Сотрудник "Тазалыка" поедет на Азиатские игры по боевым искусствам

5 сентября 2017, 17:09 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Сотрудник "Тазалыка" Мелис Жолдошев представит Кыргызстан на Азиатских играх по боевым искусствам, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Игры пройдут в столице Туркменистане - городе Ашхабаде - с 15 по 28 сентября.

Жолдошев работает на предприятии уже 9 лет. Он является членом национальной сборной КР, мастером спорта страны по боевому самбо.

Все денежные расходы по проживанию и питанию сотрудника МП "Тазалык" берет на себя. Коллеги будут болеть за него.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });