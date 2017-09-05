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Сотрудник "Тазалыка" поедет на Азиатские игры по боевым искусствам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446331-ru.html

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5 сентября 2017, 17:09       Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Сотрудник "Тазалыка" Мелис Жолдошев представит Кыргызстан на Азиатских играх по боевым искусствам, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Игры пройдут в столице Туркменистане - городе Ашхабаде - с 15 по 28 сентября.
Жолдошев работает на предприятии уже 9 лет. Он является членом национальной сборной КР, мастером спорта страны по боевому самбо.
Все денежные расходы по проживанию и питанию сотрудника МП "Тазалык" берет на себя. Коллеги будут болеть за него.
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