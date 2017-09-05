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Контракт Месси с "Барсой" подписан до 2021 года – за футболиста это сделал отец

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kontrakt-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446330-ru.html

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5 сентября 2017, 16:52       Комментарии

Бишкек, 5.08.17 /Кабар/. Контракт нападающего Лионеля Месси с "Барселоной" подписан, за футболиста это сделал его отец, заявил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.
В июле "Барселона" официально анонсировала продление контракта с Месси до 30 июня 2021 года, пишет Р-Спорт. В понедельник СМИ сообщали, что Месси отложил продление соглашения из-за того, что бывший кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито выдвинул вотум недоверия нынешнему руководству каталонского клуба во главе с Бартомеу.
"Месси вернется (из расположения сборной Аргентины), и у нас будет официальная фото-сессия и протокольная подпись. Контракт подписан, он действует с 30 июня. У нас были проблемы из-за насыщенного графика (Месси). Болельщикам нечего волноваться, было много шума, но они могут быть спокойны", – добавил Бартомеу.
Действующий контракт Лионеля Месси с "Барселоной" истекает летом 2018 года, согласно договору Месси получает более 40 миллионов евро в год (до вычета налогов), по новому соглашению эта сумма может возрасти до 70 миллионов.
Самый дорогой футболист мира Неймар, перешедший из "Барселоны" в ПСЖ получает в год около 30 миллионов, а контракт Криштиану Роналду в "Реале" приносит португальцу около 50 миллионов.

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