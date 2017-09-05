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В Бишкеке проходит встреча президентов Кыргызстана и Узбекистана в узком формате

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446329-ru.html

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5 сентября 2017, 17:03       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке началась встреча президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Узбекистана Шавката Мирзиеева в узком формате.
Отметим, что глава Узбекистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. В рамках визита ожидается подписание главного документа – Договора по кыргызско-узбекской границе.
Ранее в правительстве КР сообщали, что сторонам впервые за 17 лет удалось согласовать 85% границ.
Завтра, 6 сентября, ожидается встреча Шавката Мирзиеева с премьер-министром КР Сапаром Исаковым и торага парламента Чыныбаем Турсунбековым.
Стоит подчеркнуть, что последний раз президент Узбекистана приезжал в Кыргызстан с официальным визитов в 2000 году.

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