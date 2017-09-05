В Бишкеке проходит встреча президентов Кыргызстана и Узбекистана в узком формате

5 сентября 2017, 17:03 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке началась встреча президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Узбекистана Шавката Мирзиеева в узком формате.

Отметим, что глава Узбекистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. В рамках визита ожидается подписание главного документа – Договора по кыргызско-узбекской границе.

Ранее в правительстве КР сообщали, что сторонам впервые за 17 лет удалось согласовать 85% границ.

Завтра, 6 сентября, ожидается встреча Шавката Мирзиеева с премьер-министром КР Сапаром Исаковым и торага парламента Чыныбаем Турсунбековым.

Стоит подчеркнуть, что последний раз президент Узбекистана приезжал в Кыргызстан с официальным визитов в 2000 году.