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ЦИК: У нас пока нет оснований отменить свое решение о регистрации кандидатом А.Бекназарова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446328-ru.html

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Еще пять кандидатов выбыли из президентской гонки

5 сентября 2017, 16:33       Комментарии

У Центральной избирательной комиссии пока нет оснований пересматривать свое решение о регистрации кандидатом Азимбека Бекназарова. Об этом 5 сентября агентству АКИpress сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов. Ранее ГКНБ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту дачи А.Бекназаровым заведомо ложных показаний на суде по делу Омурбека Текебаева и Дуйшона Чотонова.
"Сейчас у ЦИК нет оснований пересматривать свое решение о регистрации А.Бекназарова кандидатом в президенты. Он кандидат в президенты, имеет определенный статус, иммунитет. Если бы он был задержан на месте преступления, то, может быть, вопрос был бы поднят. Но сейчас решение можно отменить только по обвинительному решению суда, вступившего в силу. А по остальным моментам ЦИК не имеет права отменить решение", - сказал он.

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