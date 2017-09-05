ЦИК: У нас пока нет оснований отменить свое решение о регистрации кандидатом А.Бекназарова

5 сентября 2017, 16:33 Комментарии

У Центральной избирательной комиссии пока нет оснований пересматривать свое решение о регистрации кандидатом Азимбека Бекназарова. Об этом 5 сентября агентству АКИpress сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов. Ранее ГКНБ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту дачи А.Бекназаровым заведомо ложных показаний на суде по делу Омурбека Текебаева и Дуйшона Чотонова.

"Сейчас у ЦИК нет оснований пересматривать свое решение о регистрации А.Бекназарова кандидатом в президенты. Он кандидат в президенты, имеет определенный статус, иммунитет. Если бы он был задержан на месте преступления, то, может быть, вопрос был бы поднят. Но сейчас решение можно отменить только по обвинительному решению суда, вступившего в силу. А по остальным моментам ЦИК не имеет права отменить решение", - сказал он.