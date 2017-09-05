Депутаты против посуточной сдачи жилья в туристических зонах

5 сентября 2017, 16:19 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, депутат Алтынбек Жунус уулу внес законопроект на рассмотрение комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

Он предлагает разрешить кыргызстанцам сдавать жилье посуточно, если они проживают в туристических зонах.

Отметим, ранее парламент запретил гражданам нецелевое использование жилых помещений.

Как отметил Жунус уулу, после запрета поступает много жалоб от граждан, особенно от тех, кто проживает в туристических зонах. "В Иссык-Кульской области много тех, кто сдает свое жилье в туристический сезон и этим зарабатывает себе на жизнь", - сказал он.

Он также добавил, если законопроект поддержат, то он вступит в силу с 2018 года.

Однако некоторые депутаты комитета выступили против этого законопроекта, так как правительство не определило, какие дома будут считаться находящимися в туристических зонах, а какие нет.

Депутат Искендер Матраимов предложил отклонить законопроект и рассматривать его после того, как правительство определит туристические зоны в стране. Он добавил, что все госорганы дали свое отрицательное заключение по этому законопроекту.

Депутат Алтынбек Жунус уулу парировал тем, что жители отдельных районов, несмотря на запрет, продолжают сдавать свое жилье. "Это же ни для кого не секрет - люди продолжают сдавать жилье, просто увеличены поборы", - сказал он.

В итоге вопрос решили голосованием, большинство выступили против данного законопроекта.