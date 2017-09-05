Сотрудники милиции во время оцепления переписываются в соцсетях

5 сентября 2017, 16:30 Комментарии

Во время оцепления улиц по случаю приезда высокопоставленных гостей некоторые сотрудники милиции всегда остаются на связи с друзьями и близкими. Об этом в социальной сети "Фейсбук" написал Валерий Сушков.

На его взгляд, уткнувшись в телефоны, стоять сотрудникам органов не подобает. К тому же это портит всю эстетику. В доказательство автор публикации приложил несколько фотографий.

"Сегодня ехал по проспекту Чингиза Айтматова в сторону госрезиденции. По дороге наблюдал интересную картину. Вдоль всей трассы по обеим сторонам улицы стояло оцепление. Сотрудники милиции стояли примерно через 100 метров друг от друга. И вид у них был совсем не рабочий. Практически через одного стояли, уткнувшись в сотовые телефоны. Куда смотрят их командиры, непонятно. Фотал через стекло, во время движения авто. Технический прогресс, надо быть всё время на связи", - говорится в описании.