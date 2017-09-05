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Новости Кыргызстана

ДТП с дочерью Орзубека Назарова: видео погони милиции за мотоцикломДТП с дочерью Орзубека Назарова: видео погони милиции за мотоциклом

Все сторонники Жапарова просят суд оправдать их

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365824_vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446324-ru.html

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5 сентября 2017, 16:44       Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
Отметим, судебные разбирательства и прения закончились, и суд дал подсудимым выступить с последним словом.
В своих выступлениях все подсудимые заявили, что не признают своей вины и просили оправдательного приговора.
Сабыр Жапаров вновь заявил, что ни один из тех, кто сидит на скамье подсудимых не нарушал закон. Он просил оправдательного приговора для всех, кто сидит за решеткой.
Анарбек Бейшебеков в последнем слове сказал, что у него пятеро детей и он работает таксистом. К митингу 25 марта, по его словам, он никак не причастен, так как всего лишь подвозил пассажира на митинг.
"У меня пятеро детей. Для того чтобы их прокормить, я вынужден работать таксистом. Прошу меня оправдать", - сказал Бейшебеков.
Суд удалился в совещательную комнату.

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