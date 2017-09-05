ДТП с дочерью Орзубека Назарова: видео погони милиции за мотоциклом

5 сентября 2017, 16:32 Комментарии

Юлия - сестра мотоциклиста, погибшего 19 августа в ДТП в центре Бишкека, - сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что нашла новое видео с камер наблюдения, которые зафиксировали погоню патрульной машины за мотоциклом.

Мотоцикл и Toyota Passo столкнулись ночью 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. 21-летний мотоциклист погиб, троих молодых людей из салона машины госпитализировали с различными травмами, позже один из них скончался. В момент аварии он сидел на переднем пассажирском сиденье.

Сильно пострадала пассажирка мотоцикла - дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова.

Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковое авто.

Пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники УПМ примерно в 01.30 заметили мотоцикл, "передвигавшийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо".

"При проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП", - сообщили в управлении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Юлия с друзьями решили разобраться в ситуации самостоятельно. Они обошли все заведения, расположенные по пути следования патрульной машины за мотоциклом.

Им удалось раздобыть несколько записей с камер видеонаблюдения - на них видна погоня автомобиля УПМ за мотоциклом.

"После ДТП представитель милиции - не знаю, как его зовут, - говорил в интервью, что мотоцикл ехал с большой скоростью и патрульная машина начала его преследовать. То есть не гналась за ним, а именно преследовала, а потом вообще уехала по своим делам", - вспоминает сестра погибшего.

Видео показывает, как мотоциклист с пассажиром на заднем сиденье на небольшой скорости спускается по проспекту Манаса. С другой стороны проспекта выезжает милицейская машина, пересекает двойную сплошную, включает проблесковые маячки и следует за мотоциклом.

"На следующем видео - на пересечении Манаса и улицы Киевской - показано, как машина милиции поравнялась с мотоциклом и начала прижимать его к арыку. Затем они вместе поворачивают на Киевскую", - рассказывает сестра погибшего.

После этого мотоцикл оторвался от патрульных. На записи из торгового центра "Бишкек парк" видно, как мотоцикл на большой скорости пролетел перекресток с Исанова на мигающий желтый сигнал светофора. Следом тоже на большой скорости проехал автомобиль ПМ.

Юлия предпочла не называть заведения, хозяева которых предоставили ей записи с камер.

"Уже были разговоры, что милиция после ДТП пугает людей: "Лишнюю информацию не говорите". Мы собрали то, что смогли. Больше у нас нет видео, потому что во всех остальных местах отказали - кто-то сказал, что уже стерли, кто-то говорил, что камеры отключены", - призналась девушка.

Она связывалась со многими свидетелями дорожной аварии. С ее слов, все очевидцы, с которыми удалось поговорить, рассказали, что патрульная машина скрылась с места ДТП сразу после столкновения легковушки и мотоцикла.

"Очевидцы сказали, что машина ПМ выключила мигалку и сразу же скрылась. Милиционеры уехали то ли в сторону площади Ала-Тоо, то ли в сторону Ошского рынка. Минут через десять подъехала вторая патрульная машина", - говорит девушка.

По ее словам, люди на месте ДТП вначале подумали, что мотоциклом управляла девушка, - столкновение с машиной было настолько сильным, что парня выбросило далеко в кусты за проспект Чуй. Его заметили позже.

"Я провожала его сама из дома, когда он уезжал погулять с девушкой. У него была сумка набедренная байкерская, в ней лежало портмоне. При мне брат открывал его - там лежали паспорт, техпаспорт и водительские права. В морге эта сумка лежала на нем - просто отстегнули и положили, ее уже снял кто-то, и документов внутри не было. Очевидцы говорят, что на месте ДТП сумка была пристегнута к бедру брата", - рассказала Юлия.

Родня погибшего хочет найти виновников трагедии.

"Хочется найти виновников - эту патрульную машину. Зачем они прячутся и дают ложные показания, что погони не было? Раз скрылись, значит, есть вина. Если бы это было нарушение, они бы сказали: "Да, вот нарушитель, поэтому мы за ним поехали", - говорит девушка.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД, по факту ДТП проведено служебное расследование.

"По его итогам милиционеры за нарушения получили дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности на время следствия. За какие именно нарушения их отстранили, сообщим после того, как прокуратура даст юридическую оценку материалам дела", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что 17-летняя дочь Орзубека Назарова - Аделина - впала в кому после аварии. В тот же день ее отец обратился к кыргызстанцам с просьбой о помощи, сообщив, что девушке требуется переливание крови. 21 августа спортсмен рассказал, что на его просьбу откликнулись многие соотечественники, и поблагодарил всех за поддержку.

31 августа Аделина вышла из комы.

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