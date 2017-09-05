Les Origines De La Beauté: Карыбекова напомнила о важности сохранения традиций кыргызского народа

5 сентября 2017, 16:12 Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. Бегимай Карыбекова, победительница конкурса "Мисс Кыргызстан–2017", приняла участие в Международном проекте Les Origines De La Beauté (Национальные истоки красоты), который проходит в Париже.

На странице проекта в Instagram указано, что Les Origines De La Beauté – документальный некоммерческий проект о красоте этнического разнообразия нашего мира, представленный женской красотой всех этнических групп.

Бегимай Карыбекова выступила с речью на кыргызском языке и сказала, что гордиться тем, что она кыргызка, и что кыргызский народ отличается своей особенной красотой и традициями.

"Однако меня огорчает то, что не только в Кыргызстане, но и в других странах мира люди начали забывать традиции и обычаи своей культуры. Красота присуще каждому народу. Меня удручает, что люди об этом забывают. Желаю, чтобы все народы, в том числе кыргызский народ сохранил свои самые ценные и прекрасные традиции. Я верю, что благодаря этому мир измениться в лучшую сторону", - сказала Карыбекова.

В проекте, который стартовал в 2012 году, могут участвовать девушки исключительно естественной красоты без пластической хирургии, и быть представительницей своего этноса. В нем принимают участие представительницы более 50 этносов из 15 стран мира.

Каждая национальность (этнос) представлена тремя девушками, через три фотопортрета и три видеоинтервью, который должен быть на родном языке с информационной заметкой о представляемом народе. Напомним, ранее в данном проекте, уже принимала участие другая кыргызстанка.

Автор проекта — Наталья Иванова, российский фотограф и фотожурналист. Живет и работает в Париже.