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В Конференции Научно-образовательной сети APAN44 по телемедицине выступили кыргызстанцы

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-konfere...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446321-ru.html

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Визит президента Узбекистана в Кыргызстан очень нужный, - депутат

5 сентября 2017, 16:26       Комментарии

Бишкек, 05.09.17 /Кабар/. Очередная конференция Азиатско-Тихоокеанской научно-образовательной сети состоялась в китайском городе Далянь. На этот раз Конференция была посвящена медицинской тематике. В работе Конференции участвовали представители Кыргызстана. В частности, в сессии по телемедицине выступили завотделением нефрологии и гастроэнтерологии, руководитель отдела телемедицины Национального центра кардиологии и терапии КР (НЦКТ) к.м.н. М.Джумабаев, сетевой инженер НЦКТ Алексей Семенов, а также Арианна Акматова из Регионального центра сотрудничества CARENCC.
Центрально-азиатская исследовательская и образовательная сеть (CAREN) обеспечивает для стран Центральной Азии высокоскоростное соединение с Европейской исследовательской и образовательной сетью GEANT, и Транс-Азиатской Информационной сетью (TEIN). НЦКТ является активным пользователем Кыргызской научной и образовательной компьютерной сети (KRENA) и работает над развитием телемедицины.
Руководитель отдела телемедицины НЦКТ М.Джумабаев имел возможность участвовать на всех сессиях по телемедицине, включая эндоскопию, в которых врачи делились опытом и представили разнообразную технику операций на печень и желудок. Кроме того участники рассмотрели сложные ситуации по стоматологии и другим направлениям медицины. Врачи обсудили возможные пути сотрудничества в области телемедицины в Кыргызстане на основе использования высокоскоростной региональной сети CAREN и сотрудничества с Центром развития телемедицины в Азии (TemDec), расположенного в Японии.
Алексей Семенов принял участие в тренинге для сетевых инженеров касательно оборудования для телемедицины, способам решения возникающих проблем в ходе видеоконференций. Он сделал доклад о развитии телемедицины в Национальном Кардиологическом Центре в г.Бишкек. Были обсуждены современные сетевые проблемы, возникающие перед научно-образовательными сетями. Участники поделились информацией о планах развития сети разных стран и внедрение новых технологий для увеличения скорости передачи данных сетей.

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