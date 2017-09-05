Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +31°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудники милиции во время оцепления переписываются в соцсетяхСотрудники милиции во время оцепления переписываются в соцсетяхВ Конференции Научно-образовательной сети APAN44 по телемедицине выступили кыргызстанцыВ Конференции Научно-образовательной сети APAN44 по телемедицине выступили кыргызстанцы

В Бишкеке состоялась диалоговая встреча на тему "Роль женщин в противодействии экстремизму и терроризму"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446320-ru.html

Похожие новости

Как выглядят подземные переходы в Бишкеке после ремонта

В Бишкеке ведется строительство двух надземных пешеходных переходов

Телефон бишкекской "скорой" не работает, есть временные контакты

Два подземных перехода в Бишкеке скоро предстанут совсем в другом облике

Состав кыргызской стороны на встрече президента Кыргызстана А.Атамбаева с президентом Узбекистана Ш.Мирзиеевым

5 сентября 2017, 16:29       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Роман Гайнанов - Кабар/. Управление ООН по наркотикам и преступности совместно со Службой по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД КР провели диалоговую встречу на тему "Роль женщин в противодействии экстремизму и терроризму". В мероприятии приняли участие представители религиозных женских организаций, НПО, муфтията, Государственной комиссии по делам религий и сотрудники ГУВД г.Бишкек и ОВД Чуйской области.
Целью мероприятия стало обсуждение вопроса профилактики радикализации женщин и девушек в Кыргызстане, а также налаживание совместной работы МВД КР, муфтията, Госкомиссии по делам религий и НПО по профилактике радикализации среди населения.
"В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность женщин. А также наблюдаются факты радикализации самих женщин, в том числе членов семей верующих, осужденных за экстремизм", - отметил начальник отдела Службой по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД КР Эрлан Бакиев.
"Одной из главных задач органов государственной власти, местного самоуправления, правозащитных организаций и других структур является поддержание межконфессионального диалога и толерантности, призванных обеспечить гражданский мир и согласие. В рамках решения этих задач, УНП ООН усиливает потенциал системы уголовного правосудия, оказывает содействие в повышении потенциала сотрудников органов внутренних дел КР, что в свою очередь является неотъемлемым условием эффективной реализации государственной политики по противодействию насильственного экстремизма", - добавил в ходе обсуждения Международный координатор программ УНП ООН Кун Макверинг.
В рамках обсуждения этой темы, 250 сотрудников Службы Общественной Безопасности МВД КР – участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних - прошли обучение по профилактике и противодействию экстремистской деятельности с участием женщин с 27 июля по 30 августа по всему Кыргызстану.
Участники тренингов получили общие знания в области предупреждения радикализации общества и экстремизма, а также современной информации о наиболее актуальных проблемах правоохранительной деятельности, теологическую характеристику деятельности основных религиозных течений в Кыргызстане и особенности коммуникации и медиации при осуществлении служебной деятельности по работе с женщинами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум