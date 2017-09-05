В Бишкеке состоялась диалоговая встреча на тему "Роль женщин в противодействии экстремизму и терроризму"

5 сентября 2017, 16:29 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Роман Гайнанов - Кабар/. Управление ООН по наркотикам и преступности совместно со Службой по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД КР провели диалоговую встречу на тему "Роль женщин в противодействии экстремизму и терроризму". В мероприятии приняли участие представители религиозных женских организаций, НПО, муфтията, Государственной комиссии по делам религий и сотрудники ГУВД г.Бишкек и ОВД Чуйской области.

Целью мероприятия стало обсуждение вопроса профилактики радикализации женщин и девушек в Кыргызстане, а также налаживание совместной работы МВД КР, муфтията, Госкомиссии по делам религий и НПО по профилактике радикализации среди населения.

"В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность женщин. А также наблюдаются факты радикализации самих женщин, в том числе членов семей верующих, осужденных за экстремизм", - отметил начальник отдела Службой по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД КР Эрлан Бакиев.

"Одной из главных задач органов государственной власти, местного самоуправления, правозащитных организаций и других структур является поддержание межконфессионального диалога и толерантности, призванных обеспечить гражданский мир и согласие. В рамках решения этих задач, УНП ООН усиливает потенциал системы уголовного правосудия, оказывает содействие в повышении потенциала сотрудников органов внутренних дел КР, что в свою очередь является неотъемлемым условием эффективной реализации государственной политики по противодействию насильственного экстремизма", - добавил в ходе обсуждения Международный координатор программ УНП ООН Кун Макверинг.

В рамках обсуждения этой темы, 250 сотрудников Службы Общественной Безопасности МВД КР – участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних - прошли обучение по профилактике и противодействию экстремистской деятельности с участием женщин с 27 июля по 30 августа по всему Кыргызстану.

Участники тренингов получили общие знания в области предупреждения радикализации общества и экстремизма, а также современной информации о наиболее актуальных проблемах правоохранительной деятельности, теологическую характеристику деятельности основных религиозных течений в Кыргызстане и особенности коммуникации и медиации при осуществлении служебной деятельности по работе с женщинами.